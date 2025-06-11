ИЭИ стал победителем премии FocusEconomics Analyst Forecast Awards

Экономика
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Премия ежегодно присуждается за наивысшую точность макроэкономических прогнозов в более чем 130 странах

Фото: пресс-служба МНЭ РК

АО «Институт экономических исследований», подведомственная организация Министерства национальной экономики РК, стал победителем престижной международной премии FocusEconomics Analyst Forecast Awards 2024, заняв 1-е место в категории «Kazakhstan Current Account», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНЭ РК

Премия ежегодно присуждается за наивысшую точность макроэкономических прогнозов в более чем 130 странах. По итогам 2024 года Институт продемонстрировал выдающиеся результаты, заняв лидирующую позицию среди десятков международных аналитических центров, инвестиционных банков и исследовательских агентств.

Кроме того, Институт вошёл в число лучших в обобщённых секторах «Real and External Sector» и «Overall Categories», подтверждая высокий уровень охвата и точности предоставляемых прогнозов.

Особо стоит отметить, что в 2023 году Институт занял 2-е место в категории «Exchange Rate», что свидетельствует о последовательности и профессионализме в сфере макроэкономического анализа.

Организатор премии - FocusEconomics, ведущий мировой поставщик консенсус-прогнозов и аналитики, - высоко оценил вклад Института в формирование глобального аналитического поля. В частности, были отмечены глубина аналитики, научная обоснованность прогнозов и стабильное участие казахстанского учреждения в международных исследованиях.

#премия #прогнозы #ИЭИ #FocusEconomics

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