Национальная команда Уэльса – одна из трех старейших сборных, начавших первыми в мире культивировать этот вид спорта. Сейчас в ее составе довольно известные игроки, выступающие в лучших клубных первенствах планеты, стоимость некоторых превышает совокупную стоимость всей нашей сборной.

Однако, несмотря на весь авторитет команды из Великобритании, на эту игру особый настрой был и у наших футболистов, которые становятся все более узнаваемыми не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. В частности, сейчас на слуху такие имена, как Дастан Сатпаев, Темирлан Анарбеков, Максим Самородов, Ислам Чесноков.

Игра вызвала повышенный интерес у болельщиков, которые практически до отказа заполнили главную арену страны. Примечательно, что впервые полностью был забит и фанатский сектор гостевой команды. Валлийские болельщики – одни из самых ярых в мире, они поддерживают свою команду везде. Вот и в Астану прибыли более 1 200 преданных поклонников команды, которые бурно болели и создали особую атмосферу спортивному празднику.

Первая половина встречи прошла с очевидным преимуществом гостей, и результатом стал гол, который на 24-й минуте забил нападающий Киффер Мур. Кстати, несмотря на пропущенный мяч, хотелось бы отметить действия нашего молодого вратаря Темирлана Анарбекова. Он дебютировал в сборной после своей уверенной игры за алматинский «Кайрат» в Лиге чемпионов УЕФА. Темирлан отлично провел матч и даже во время голевого эпизода успел в первый раз отбить мяч.

Не знаем, что произошло в перерыве, но на вторую половину встречи наша команда вышла буквально окрыленной. Казахстанские игроки заметно теснили уэльсцев и могли даже забить несколько мячей, но ребятам откровенно не везло. Так, на последней добавленной 96-й минуте удар со штрафного Серикжана Мужикова пришелся точно в штангу, перечеркнув нашу надежду хотя бы на ничью.

Тем не менее за эту игру (итоговый счет 0:1) не было стыдно, и мы надеемся, что в следующих наша команда проявит себя еще лучше. Кстати, очередной поединок мы проведем уже завтра на выезде против национальной команды Бельгии.