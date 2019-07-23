​Игра окончена

Спрос рождает предложение, говорят в Департаменте экономических расследований по ЗКО. Желание пощекотать себе нервы в погоне за азартом приводит к психологической зависимости, которая, как подтверждают специалисты, сродни наркомании. Непреодолимая тяга к азартным играм губительна прежде всего для семейных отношений, так как заставляет игрока нести в казино кровно заработанные, причем нередко последние.

– С начала года в департаменте расследовалось 13 уголовных дел, 10 из них были зарегистрированы в нынешнем году, – говорит руководитель управления профилактической работы и контроля департамента экономических расследований по ЗКО Анастасия Болграбская. – Пресечена деятельность 23 незаконных заведений, изъяты более 50 процессоров, 40 мониторов, 8 игровых автоматов, 50 телевизоров и денежные средства в размере около 2 млн тенге. По 6 уголовным делам окончено производство. По всем уголовным делам, которые были направлены в суд, состоялись обвинительные приговоры.

По словам специалиста, есть и случаи рецидива, когда после закрытия незаконных игровых заведений предприимчивые граждане вновь открывают подобные, но уже на новом месте. Арендуя помещения у других предпринимателей и не афишируя свой «бизнес», владельцы подпольных казино ставят под удар своих арендодателей. Ведь по действующему законодательству уголовно наказуема не только организация незаконного игорного бизнеса, но и предоставление помещений для этих целей. Наказание устанавливает суд, однако законом предусматривается штраф от 2 тыс. МРП, ограничение свободы до 2 лет или ее лишение на тот же срок с конфискацией имущества.

В департаменте экономических расследований по ЗКО признают, что не все предприниматели, сдающие помещения в аренду, могут знать, чем занимаются там их арендаторы, поэтому не ставят целью наказать представителей бизнеса.

– Профилактика – основная мера в борьбе с незаконными игровыми заведениями, – отмечает Анастасия Болграбская. – Наша задача не наказать предпринимателей, а предупредить их об ответственности, которая грозит в случае нарушения закона об игровом бизнесе. С этой целью мы обращаемся в областную Палату предпринимателей «Атамекен», чтобы донести до представителей бизнеса: законодательство предусматривает уголовную ответственность, и стоит быть внимательней, сдавая в аренду свою недвижимость.

– Чтобы привлечь нарушителей закона к ответственности, нам необходимо установить местоположение незаконных игорных заведений и доказать, что они занимаются этим незаконным делом. Департамент проводит проверки игорных заведений, в ходе которых изымается большое количество техники и игровых автоматов,– добавляет глава управления.

Тенденция повсеместной цифровизации приводит к тому, что казино в привычном своем виде почти уже не встречаются. На смену настольной рулетке и «однорукому бандиту» приходят их интернет-версии. Причем сайтов, предлагающих незаконные на территории нашей страны услуги, большое количество, и искоренить их практически невозможно.

– В органы прокуратуры мы вносим представления о закрытии тех или иных сайтов, и они закрываются на территории нашей страны. Однако их организаторы выходят из ситуации, поменяв только одну букву или добавив цифру к названию сайта, и решения суда их уже не касают­ся. Проблема еще в том, что домены, которые обслуживают эти казино, зарегистрированы не на территории Казахстана, поэтому блокировка сайтов возможна только в нашей стране. Других мер принять мы не можем, – говорит руководитель управления профилактической работы и контроля департамента экономических расследований по ЗКО.

В отличие от казино такие азартные игры, как спортивный тотализатор, в нашей стране разрешены повсеместно, и при наличии лицензии букмекерские конторы работают без ограничений.

– На территории области дейст­вуют 38 букмекерских контор и тотализаторов, имеющих лицензию на осуществление деятельности, – отмечает Анастасия Болграбская. – Они производят ставки на реальные спортивные состязания и разрешены в Казахстане, однако в обязательном порядке должны иметь лицензии.

Вне закона остаются игровые заведения, делающие ставки на выпадение случайных чисел, если они расположены вне определенных Законом «Об игорном бизнесе» зон: в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области.

Не относятся к числу азартных, но тоже являющиеся незаконными и компьютерные игровые залы, оснащенные приставками Sony Playstation. Причина здесь совершенно другая – нарушение авторских и интеллектуальных прав: такие игровые приставки предназначены исключительно для домашнего пользования, на использование в общественных местах правообладатель разрешения не дает.

– Предприниматели готовы узаконить свою деятельность, заключить договоры, действовать легально, – говорит заместитель директора по правовым вопросам областной Палаты предпринимателей «Атамекен» Нуржан Максотов. – Но представитель правообладателя отмечает, что такие условия не предусмотрены компанией.

В регионе были случаи закрытия компьютерных игровых залов и конфискации техники, однако заведения, предлагающие «сразиться» в Playstation, в Уральске по-прежнему существуют, причем в отличие от подпольных казино, не особо скрываясь.