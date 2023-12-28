Повредил глаз, взрывая хлопушки, подросток в Актюбинской области

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Неправильное использование пиротехнических изделий привело к несчастному случаю в Актюбинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как рассказали в полиции, 15-летний мальчик получил ранение в глаз, когда во дворе дома взрывал бомбочки (хлопушки). Ребенок обратился в клинику. 

В ДП напомнили, что сейчас в Актюбинской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Пиротехника". 

Стражи порядка уже привлекли к ответственности 21 человека за нарушение порядка хранения, транспортировки и использования пиротехники и продажу несертифицированной пиротехнической продукции. Всего у них изъято 514 пиротехнических изделий.


 

#полиция #ДЧС #травма #ответственность #пиротехника

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