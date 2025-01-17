Их породнило печатное слово История 17 января 2025 г. 3:00 16 Илья Пащенко Яркий след в истории «Казахстанской правды» оставили видные писатели, чьи произведения регулярно публиковались на ее страницах фото из архива автора, фото из открытых источников Каждый, кто решит обратиться к богатой на события и имена летописи отечественной журналистики, не сможет пройти мимо примечательного факта – активного участия выдающихся мастеров слова и кисти в многоплановой деятельности «Казправды». Для кого-то из них газета служила школой профессионализма, вводя своих воспитанников в мир большой литературы и живописи, а кто-то приходил в редакцию с солидным творческим багажом за плечами и сразу, с места в карьер, включался в ее бурную работу. Особый вклад в развитие «Казахстанской правды», в постановку ее сильного, мобилизующего публицистического голоса внесли представители творческой интеллигенции. Имена Ольги Берггольц, Константина Симонова, Алексея Толстого, Сергея Сергеева-Ценского, Михаила Зощенко, Константина Паустовского, Ольги Форш, художников Кукрыниксов. Их произведения, появляясь на газетных полосах, становились известными миллионам казахстанцев, они неразрывно связаны со становлением профессиональной журналистики в нашей стране. Между тем их разрозненные публикации, за редким исключением оставшиеся вне сборников и собраний, в силу разных причин современному читателю почти недоступны. Это обстоятельство натолкнуло нас на мысль рассказать о малоизвестных, но крайне занимательных подробностях сотрудничества трех талантливых писателей – Ольги Берггольц, Алексея Толстого и Сергея Сергеева-Ценского – с ведущей газетой нашей страны. Журналистское крещение Творчество поэтессы Ольги Берггольц давно признано классикой советской военной литературы. В ее стихотворениях, посвященных героизму защитников Ленинграда, слышится державный голос сражающегося города, само имя которого стало олицетворением величественной гордости, мужества и неприступности. Свой путь в литературу она начала с публикаций в газете «Ленинские искры» – и всю жизнь, по словам близко знавших ее людей, говорила о журналистике так, как говорят о чистой и возвышенной первой любви. Работа в «Казахстанской правде», порог редакции которой Ольга Федоровна переступила в 1930 году, стала для двадцатилетней девушки, только что окончившей Ленинградский университет, настоящим журналистским крещением, трудным, но с честью выдержанным экзаменом на мастерство. Одна из первых корреспонденций поэтессы, зачисленной в сельскохозяйственный отдел газеты, называлась «Открытие новой земли». В ней, по мнению исследователей, уже проступают наметки центральной в ее творчестве идеи духовного родства и взаимоузнавания друг в друге: «Нам важно взглянуть пристальнее в лицо любого района не потому, что мы отдаем ему особое предпочтение, а потому, что каждый район, при всех своих особенностях, является верным слепком (только несколько уменьшенным) со всего нашего Союза». В «Советской степи», а именно так называлась тогда наша газета, Берггольц проработала до зимы 1931 года. Казахстанские впечатления, обогатившие поэтессу глубинными знаниями жизни, легли в основу знаменитой повести «Журналисты», которую без лишней скромности можно назвать литературным памятником «Казправде». За свою жизнь Ольга Федоровна не раз возвращалась в стены родной редакции, где ее ждал неизменно радушный прием, а в 1970 году, к юбилею газеты, направила казправдинцам поздравление следующего содержания: «В ранней молодости, в 30-м году, я была вашим сотрудником и вот имею честь приветствовать вас в день вашего 50-летия. Никогда не забуду той великолепной школы самой первой пятилетки, которую я прошла на страницах газеты «Советская степь». Глубоко благодарю вас, желаю всему вашему коллективу радости творчества и высокой мечты». Несколько лет спустя, когда поэтессы уже не было в живых, литературоведу Дмитрию Хренкову удалось отыскать в фондах Ленинградской публичной библиотеки архивную подшивку номеров «Советской степи» 30-х годов. Об этой ценной находке он рассказывал в своей книге «От сердца к сердцу»: «Простынями ложилась передо мной «Советская степь». Внешне она очень подходила для Казахстана с его необозримыми просторами. Мне хотелось прочитать корреспонденции Берггольц, и я чувствовал себя археологом. Страницы притягивали, как увлекательнейший роман. От них и по сей день веет духом романтики становления нового, а нередко и пороховым дымком: ведь тогда еще продолжались стычки с басмачами, партийного активиста или газетчика подстерегала кулацкая пуля. Но, как мне казалось, подшивка сохранила и запах земли, взрезанной острым лемехом плуга. В «Советской степи» писалась биография страны, романтическая и трагедийная, трудная и радостная». Привет Казахстану Выдающийся мастер слова, крупнейший русский советский писатель Алексей Николаевич Толстой был большим знатоком и тонким ценителем казахского искусства. В тринадцатом томе его полного собрания сочинений помещены опубликованные в 1937 и 1940 годах статьи «На спектакле «Ер-Таргын» и «Привет Казахстану», тексты которых отражают глубокие познания писателя в области фольклора и богатого творческого наследия казахских поэтов и композиторов. «Здесь присутствует красота, здесь сила и молодость, убеждения, здесь то, что города Европы давно растратили и растеряли, о чем так тоскуют лучшие люди – об этой золотой, юной, кипящей крови искусства», – писал Алексей Николаевич об увиденной в одном из ленинградских театров постановке спектакля «Ер-Таргын». Особое значение для развития советской публицистики приобрели статьи Толстого времен Великой Отечественной войны. Острополитическая направленность сочеталась в них с яркой образностью, широтой философского охвата описываемых явлений и страстностью писателя-трибуна. По мнению литературоведа Арсения Алпатова, «война заострила и подняла до высшего напряжения те вопросы, те мысли писателя о Родине, о нашем народе, об исторических путях его в будущее, которые занимали его отчасти еще раньше». Широчайшую известность приобрела статья Толстого «Родина», чьи строки отзывались в сердцах бойцов неустрашимой уверенностью в победном исходе великой схватки: «Наша Родина ширилась и крепла, и никакая вражья сила не могла пошатнуть ее. Так же без следа поглотит она и эти немецкие орды. Так было, так будет. Ничего, мы сдюжим!..» В сентябре-октябре 1942 года Алексей Николаевич вместе с женой жил в 12 км от Алма-Аты. Теплые дружеские отношения связывали Толстого со многими казахскими писателями, в частности, с Сабитом Мукановым, высоко ценившим его человеческие качества и могучий художественный талант: «Если моя дружба с Вами будет продолжением... исторической дружбы наших народов, то я с большой искренностью готов сохранить ее чистоту, бескорыстность, искренность». Вместе с представителями творческой интеллигенции Казахстана Толстой участвовал в состоявшемся 27 сентября республиканском радиомитинге. Текст его выступления «Казахстанская правда» опубликовала два дня спустя. Речь писателя, посвященная Сталинградской битве, вызывает интерес как прямая литературная предшественница его письма «Советским воинам», которое было отправлено героям-сталинградцам в годовщину Октябрьской революции. Эти тексты роднит сквозная мысль об огромном стратегическом значении разгрома фашистских войск под Сталинградом, открывавшего перед Красной армией широкие перспективы. Короткий алма-атинский период жизни Алексея Толстого укрепил его в мысли о переживаемом казахской культурой периоде ренессанса, которую он озвучил в своем ярком докладе «Четверть века советской литературы», прочитанном на юбилейной сессии АН СССР в ноябре 1942 года. Стоять до победы! «Богатырь русской литературы» академик Сергей Сергеев-Ценский известен читателю как автор эпопеи «Севастопольская страда» и монументального цикла «Преображение России», объединяющего семнадцать разножанровых произведений историко-революционной тематики. Его публицистическое наследие невелико по объему: в отличие от многих современников, активно выступавших в периодической печати, Сергей Николаевич долгое время считал журналистику второстепенным, а порой и тяготившим писателя делом. Однако вторжение фашистских захватчиков заставило его кардинально пересмотреть свое отношение к публицистике, и уже в первой военной статье «Свою историю мы делаем сами» 66-летний писатель ясно обозначил сверхзадачу нового творческого этапа: «Я ежедневно пишу сейчас для фронта, для нашей победы». После начала войны Сергеев-Ценский и его жена Христина Михайловна были вынуждены спешно покинуть свой дом в крымской Алуште и отправиться в эвакуацию. К концу 1942 года они переехали в Алма-Ату, где писатель напряженно работал над созданием вошедших в цикл «Преображение России» романов «Горячее лето» (изначально издавался как вторая часть романа «Брусиловский прорыв»), «Пушки выдвигают» и «Пушки заговорили». Не выпускал он из рук и остро заточенного пера страстного публициста. В октябре 1942 года «Казахстанская правда» опубликовала одну из лучших статей Сергеева-Ценского времен войны – «Стиснем покрепче зубы!», в которой писатель-патриот обращался к оборонявшим Сталинград воинам Красной армии. Их героизм Сергеев-Ценский сравнивал с подвигами ленинградцев, чей город, по его словам, был «почти готовой уже добычей гитлеровских полчищ», но все-таки сумел отстоять себя. Своей статьей писатель призывал советских людей к сплочению, народному единству, без которого победа над врагом была немыслимой. Воины-сталинградцы на долгие годы запомнили патриотический призыв Сергеева-Ценского: «Стоять до победы! Вот основная заповедь каждого бойца на фронте». Благодаря простому, но образному и афористичному языку, а также внутренней силе темперамента, выразившейся в гневном накале статей, публицистические выступления писателя на страницах «Казахстанской правды» очень скоро сделали его имя необычайно популярным в республике. Иван Шевцов, близкий товарищ и биограф Сергеева-Ценского, вспоминал: «Его знали, уважали и любили наравне с прославленными героями фронта». Для писателя, посвятившего свое перо великому делу победы, вряд ли может существовать более высокая и почетная награда. На примере трех выдающихся мастеров слова читатель может убедиться в том, что «Казахстанская правда» на протяжении всей своей истории была одним из центров сосредоточения лучших творческих сил страны. Отмечая в этом году 105-летний юбилей нашей газеты, мы воздаем должное тем, благодаря кому «Казправда» стала символом качественной журналистики. Произведения писателей, поэтов и художников, печатавшиеся на ее страницах, навсегда останутся этапной вехой нашего исторического пути. #юбилей #газета #Казахстанская Правда #Казправда #105 лет