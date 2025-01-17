Их породнило печатное слово

Каждый, кто решит обратиться к богатой на события и имена летописи отечественной журналистики, не сможет пройти мимо примечательного факта – активного участия выдающихся мастеров слова и кисти в многоплановой деятельности «Казправды». Для кого-то из них газета служила школой профессионализма, вводя своих воспитанников в мир большой литературы и живопи­си, а кто-то приходил в редакцию с солидным творческим багажом за плечами и сразу, с места в карьер, включался в ее бурную работу.

Особый вклад в развитие «Казахстанской правды», в постановку ее сильного, мобилизующего публицистического голоса внесли представители творческой интеллигенции. Имена Ольги Берггольц, Константина Симонова, Алексея Толстого, Сергея Сергеева-Ценского, Михаила Зощенко, Константина Паустовского, Ольги Форш, художников Кукрыниксов. Их произведения, появляясь на газетных полосах, становились известными миллионам казах­станцев, они неразрывно связаны со становлением профессиональной журналистики в нашей стране.

Между тем их разрозненные публикации, за редким исключением оставшиеся вне сборников и собраний, в силу разных причин современному читателю почти недоступны. Это обстоятельство натолкнуло нас на мысль рассказать о малоизвестных, но крайне занимательных подробностях сотрудничества трех талантливых писателей – Ольги Берггольц, Алексея Толстого и Сергея Сергеева-Ценского – с ведущей газетой нашей страны.

Журналистское крещение

Творчество поэтессы Ольги Берггольц давно признано классикой советской военной литературы. В ее стихотворениях, посвященных героизму защитников Ленинграда, слышится державный голос сражающегося города, само имя которого стало олицетворением величест­венной гордости, мужества и неприступности. Свой путь в литературу она начала с публикаций в газете «Ленинские искры» – и всю жизнь, по словам близко знавших ее людей, говорила о журналистике так, как говорят о чистой и возвышенной первой любви.

Работа в «Казахстанской правде», порог редакции которой Ольга Федоровна переступила в 1930 году, стала для двадцатилетней девушки, только что окончившей Ленинградский университет, настоящим журналистским крещением, трудным, но с честью выдержанным экзаменом на мастерство. Одна из первых корреспонденций поэтессы, зачисленной в сельскохозяйственный отдел газеты, называлась «Открытие новой земли». В ней, по мнению исследователей, уже проступают наметки центральной в ее творчестве идеи духовного родства и взаимоузнавания друг в друге: «Нам важно взглянуть пристальнее в лицо любого района не потому, что мы отдаем ему особое предпочтение, а потому, что каждый район, при всех своих особенностях, является верным слепком (только несколько уменьшенным) со всего нашего Союза».

В «Советской степи», а именно так называлась тогда наша газета, Берггольц проработала до зимы 1931 года. Казахстанские впечатления, обогатившие поэтессу глубинными знаниями жизни, легли в основу знаменитой повести «Журналис­ты», которую без лишней скромности можно назвать литературным памятником «Казправде».

За свою жизнь Ольга Федоровна не раз возвращалась в стены родной редакции, где ее ждал неизменно радушный прием, а в 1970 году, к юбилею газеты, направила казправдинцам поздравление следующего содержания: «В ранней молодости, в 30-м году, я была вашим сотрудником и вот имею честь приветствовать вас в день вашего 50-летия. Никогда не забуду той великолепной школы самой первой пятилетки, которую я прошла на страницах газеты «Советская степь». Глубоко благодарю вас, желаю всему вашему коллективу радости творчества и высокой мечты».

Несколько лет спустя, когда поэтессы уже не было в живых, литературоведу Дмитрию Хренкову удалось отыскать в фондах Ленинградской публичной библиотеки архивную подшивку номеров «Советской степи» 30-х годов. Об этой ценной находке он рассказывал в своей книге «От сердца к сердцу»: «Простынями ложилась передо мной «Советская степь». Внешне она очень подходила для Казах­стана с его необозримыми просторами. Мне хотелось прочитать корреспонденции Берггольц, и я чувствовал себя археологом. Страницы притягивали, как увлекательнейший роман. От них и по сей день веет духом романтики становления нового, а нередко и пороховым дымком: ведь тогда еще продолжались стычки с басмачами, партийного активиста или газетчика подстерегала кулацкая пуля. Но, как мне казалось, подшивка сохранила и запах земли, взрезанной острым лемехом плуга. В «Советской степи» писалась биография страны, романтическая и трагедийная, трудная и радостная».

Привет Казахстану

Выдающийся мастер слова, крупнейший русский советский писатель Алексей Николаевич Толстой был большим знатоком и тонким ценителем казахского искусства. В тринадцатом томе его полного собрания сочинений помещены опубликованные в 1937 и 1940 годах статьи «На спектакле «Ер-Таргын» и «Привет Казахстану», тексты которых отражают глубокие познания писателя в области фольклора и богатого творчес­кого наследия казахских поэтов и композиторов.

«Здесь присутствует красота, здесь сила и молодость, убеждения, здесь то, что города Европы давно растратили и растеряли, о чем так тоскуют лучшие люди – об этой золотой, юной, кипящей крови искусства», – писал Алексей Николаевич об увиденной в одном из ленинградских театров постановке спектакля «Ер-Таргын».

Особое значение для развития советской публицистики приобрели статьи Толстого времен Великой Отечественной войны. Острополитическая направленность сочеталась в них с яркой образностью, широтой философского охвата описываемых явлений и страстностью писателя-трибуна. По мнению литературоведа Арсения Алпатова, «война заострила и подняла до высшего напряжения те вопросы, те мысли писателя о Родине, о нашем народе, об исторических путях его в будущее, которые занимали его отчасти еще раньше». Широчайшую известность приобрела статья Толстого «Родина», чьи строки отзывались в сердцах бойцов неустрашимой уверенностью в победном исходе великой схватки: «Наша Родина ширилась и крепла, и никакая вражья сила не могла пошатнуть ее. Так же без следа поглотит она и эти немецкие орды. Так было, так будет. Ничего, мы сдюжим!..»

В сентябре-октябре 1942 года Алексей Николаевич вместе с женой жил в 12 км от Алма-Аты. Теплые дружеские отношения связывали Толстого со многими казахскими писателями, в частности, с Сабитом Мукановым, высоко ценившим его человеческие качества и могучий художественный талант: «Если моя дружба с Вами будет продолжением... исторической дружбы наших народов, то я с большой искренностью готов сохранить ее чистоту, бескорыстность, искренность».

Вместе с представителями творческой интеллигенции Казахстана Толстой участвовал в состоявшемся 27 сентября респуб­ликанском радиомитинге. Текст его выступления «Казахстанская правда» опубликовала два дня спустя. Речь писателя, посвященная Сталинградской битве, вызывает интерес как прямая литературная предшественница его письма «Советским воинам», которое было отправлено героям-сталинградцам в годовщину Октябрьской революции. Эти тексты роднит сквозная мысль об огромном стратегическом значении разгрома фашистских войск под Сталинградом, открывавшего перед Красной армией широкие перспективы.

Короткий алма-атинский период жизни Алексея Толстого укрепил его в мысли о переживаемом казахской культурой периоде ренессанса, которую он озвучил в своем ярком докладе «Четверть века советской литературы», прочитанном на юбилейной сессии АН СССР в ноябре 1942 года.

Стоять до победы!

«Богатырь русской литературы» академик Сергей Сергеев-Ценский известен читателю как автор эпопеи «Севастопольская страда» и монументального цик­ла «Преображение России», объединяющего семнадцать разножанровых произведений историко-революционной тематики. Его публицистическое наследие невелико по объему: в отличие от многих современников, активно выступавших в периодической печати, Сергей Николаевич долгое время считал журналистику второстепенным, а порой и тяготившим писателя делом. Однако вторжение фашистских захватчиков заставило его кардинально пересмотреть свое отношение к публицистике, и уже в первой военной статье «Свою историю мы делаем сами» 66-летний писатель ясно обозначил сверхзадачу нового творческого этапа: «Я ежедневно пишу сейчас для фронта, для нашей победы».

После начала войны Сергеев-Ценский и его жена Христина Михайловна были вынуждены спешно покинуть свой дом в крымской Алуште и отправиться в эвакуацию. К концу 1942 года они переехали в Алма-Ату, где писатель напряженно работал над созданием вошедших в цикл «Преображение России» романов «Горячее лето» (изначально издавался как вторая часть романа «Брусиловский прорыв»), «Пушки выдвигают» и «Пушки заговорили». Не выпускал он из рук и остро заточенного пера страстного публициста. В октябре 1942 года «Казахстанская правда» опубликовала одну из лучших статей Сергеева-Ценского времен войны – «Стиснем покрепче зубы!», в которой писатель-патриот обращался к оборонявшим Сталинград воинам Красной армии.

Их героизм Сергеев-Ценский сравнивал с подвигами ленинградцев, чей город, по его словам, был «почти готовой уже добычей гитлеровских полчищ», но все-таки сумел отстоять себя. Своей статьей писатель призывал советских людей к сплочению, народному единству, без которого победа над врагом была немыслимой. Воины-сталинградцы на долгие годы запомнили патриотический призыв Сергеева-Ценского: «Стоять до победы! Вот основная заповедь каждого бойца на фронте».

Благодаря простому, но образному и афористичному языку, а также внутренней силе темперамента, выразившейся в гневном накале статей, публицистичес­кие выступления писателя на страницах «Казахстанской правды» очень скоро сделали его имя необычайно популярным в республике. Иван Шевцов, близкий товарищ и биограф Сергеева-Ценского, вспоминал: «Его знали, уважали и любили наравне с прославленными героями фронта». Для писателя, посвятившего свое перо великому делу победы, вряд ли может существовать более высокая и почетная награда.

На примере трех выдающихся мастеров слова читатель может убедиться в том, что «Казах­станская правда» на протяжении всей своей истории была одним из центров сосредоточения лучших творческих сил страны. Отмечая в этом году 105-летний юбилей нашей газеты, мы воздаем должное тем, благодаря кому «Казправда» стала символом качественной журналистики. Произведения писателей, поэтов и художников, печатавшиеся на ее страницах, навсегда останутся этапной вехой нашего исторического пути.