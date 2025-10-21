Заседание прошло с участием вице-спикера Мажилиса Дании Еспаевой и под председательством депутата Айдоса Сарыма. В обсуждении наряду с членами общественной палаты приняли участие члены рабочей группы по законопроектам, депутаты Мажилиса и маслихатов всех уровней, представители профильных госорганов, Национального банка и общественных организаций.

Открывая заседание, Айдос Сарым отметил, что в нынешнем Послании Глава государства выделил проект Цифрового кодекса как приоритетный. Президент поручил провести всестороннее обсуждение и обеспечить высокое качество итогового документа.

Проект Цифрового кодекса инициирован депутатами. По словам руководителя рабочей группы Екатерины Смышляевой, его разработка обусловлена быстрыми темпами цифровой трансформации и необходимостью обеспечить цифровой суверенитет, кибербезопасность и защиту цифровых прав.

– Нам сегодня необходимо сформировать целостную правовую основу для регулирования новых гражданских отношений в цифровой среде. Важным аспектом является и синхронизация национальных норм с международными подходами в области цифрового регулирования и цифрового права, – подчеркнула мажилисвумен.

При этом, по ее словам, при разработке кодекса Казахстан избрал эволюционный подход: вместо одномоментного охвата всех сфер предусмотрено постепенное введение норм. Сначала разрабатываются общая часть и базовые разделы, затем документ остается открытым для дополнения отрас­левыми модулями по мере готовности.

В целом, по информации Екатерины Смышляевой, Цифровой кодекс определяет четыре вида цифровых объектов, связанных с цифровыми данными: записи, ресурсы, платформы и системы, а также инфраструктуру. В будущем допускается расширение перечня. Цифровое государство предлагается рассматривать как сис­тему публичного управления. Вводится понятие «цифровая зрелость» – инструмент для оценки отраслей и организаций по уровню их цифрового развития. Документ содержит также ряд других норм, направленных на комплексное регулирование цифровой среды.

Высказываясь о проекте Цифрового кодекса, сооснователь Astana Open Dialogue, член общественной палаты Александр Данилов заявил, что документ пока носит рамочный характер и требует дополнительной проработки. По его словам, необходимо разработать национальный стандарт оценки цифровой зрелости, аналогичный европейским моделям, который позволит объективно измерять эффективность цифровизации. Он также отметил необходимость создания четких механизмов защиты персональных и биометрических данных, включая обеспечение права граждан на информированное согласие и возможность удаления своих данных.

Ассоциированный профессор Университета КазГЮУ им. М. С. Нарикбаева Мус­лим Хасенов выразил поддержку идее законодательного регулирования цифровых отношений, отметив масштаб и стратегический подход авторов проекта, Эксперт, однако, обратил внимание на ряд юридических недоработок. Так, опасной он назвал норму о том, что цифровые данные не являются объектами гражданских прав, не регулируются гражданским законодательством и могут свободно создаваться, собираться, обрабатываться и передаваться, за исключением случаев, установленных законами. Муслим Хасенов призвал также сосредоточиться на содержательной стороне документа.

– Сейчас мы не можем принимать кодекс авансом, ссылаясь на будущее, что остальное допишем позже. Так это не работает. Кодекс уже сегодня должен соответствовать названию и статусу, – считает эксперт.

Предложениями и мнениями по совершенствованию проекта Цифрового кодекса также поделились авторитетные эксперты. Так, политолог Данияр Ашимбаев считает критически важным прописать в документе этические и антикоррупционные нормы, а также маркировки продуктов, созданных при помощи искусственного интеллекта.

– Необходимо увязать эти нормы и с авторскими правами, и с борьбой с плагиа­том. Но важно, чтобы маркировка была. Потому что у нас уже даже госпрограммы появляются, написанные с помощью чата GPT, – сообщил политолог.

Кроме того, он призывает немного сбавить ход цифровизации и продумать механизмы антикоррупционного контроля.

– Мы видим, что многие министры уже активно внедряют те или иные сервисы, откровенно лоббируя интересы тех или иных компаний, – сказал Данияр Ашимбаев и призвал ввести в будущий кодекс обязательства по соблюдению транспарент­ности, законности и антикоррупционной экспертизы.