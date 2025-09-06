ИИ приходит в школу
Людмила Гордеева
В Алматы запускают программы по обучению школьников навыкам пользования искусственным интеллектом и развитию стартапов. 10 тыс. учеников общеобразовательных школ получат знания о возможностях ИИ, и еще тысяча станут junior-разработчиками. Передовой опыт молодые люди смогут получать в новых образовательных центрах. В одном из них – Центре креативных технологий для подростков – будут представлены 15 направлений: от программирования и робототехники до генеративного ИИ, анимации и новых медиа.