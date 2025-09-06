ИИ приходит в школу

Людмила Гордеева

В Алматы запускают программы по обучению школьников навыкам пользования искусственным интеллектом и развитию стартапов. 10 тыс. учеников общеобразовательных школ получат знания о возможностях ИИ, и еще тысяча станут junior-разработчиками. Передовой опыт молодые люди смогут получать в новых образовательных центрах. В одном из них – Центре креа­тивных технологий для подростков – будут представлены 15 направлений: от программирования и робототехники до генеративного ИИ, анимации и новых медиа.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

А проект Tomorrow School станет первой школой ИИ для молодежи от 18 лет, где слушатели сконцентрируются на решении реальных задач. Так будет заложена основа новой цифровой образовательной экосистемы Алматы для подготовки кадров будущего. Предполагается, что благодаря практической части проекта удастся создать не менее тысячи цифровых продуктов с использованием ИИ. 

Параллельно запускается трехлетняя программа развития ИТ- и стартап-экосистемы города, с тем чтобы масштабировать продукты с использованием искусственного интеллекта в таких сферах, как транспорт, ЖКХ, экология, медицина, образование и общественная безопасность. Есть готовность поддержать до 300 инновационных проектов молодых разработчиков.

