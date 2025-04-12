II Центрально-Азиатский медиафорум пройдёт в Астане

Масс-медиа
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В работе форума примут участие свыше 500 участников, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

На площадке медиафорума 16 и 17 апреля соберутся руководители медиасферы и эксперты из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Великобритании, Китая, Катара, России и других стран.

В течение двух дней на панельных сессиях медиафорума будут обсуждены возможности новых точек роста и сотрудничества СМИ центральноазиатских государств, развитие глобальных медиа, формирование информационного ландшафта будущего, цифровая трансформация медиа в эпоху искусственного интеллекта и больших данных, роль социальных сетей в продвижении имиджа страны.

В ходе медиафорума примут участие свыше 500 участников (руководители отечественных и зарубежных СМИ, сотрудники пресс-служб центральных и местных исполнительных органов, студенты ВУЗов, инфлюенсеры, медиаэксперты и др), для которых будут организованы мастер-классы ведущих специалистов: Euronews, CNN, Яндекс и др.

Кроме того, в рамках медиафорума состоится рабочая встреча министров информации (уполномоченных лиц) стран Центральной Азии.

Для участия на медиафоруме необходимо пройти регистрацию на сайте https://camf.kz/.

#СМИ #масс-медиа #Центрально-Азиатский медиафорум

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