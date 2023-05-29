ИИ: возможности и опасности

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Айгуль Турысбекова, Алматы

Организовать тесное взаимодействие в области искусственного интеллекта и сфере водной безопасности решили члены Организации исламского сотрудничества.

В рамках ОИС в 1981 году был соз­дан специальный комитет COMSTECH по наукам и технологиям, объединяющий министров науки и образования разных стран в целях постоянного диалога, участия в совместных проектах, обмена студентами и исследователями. В КазНУ им. аль-Фараби в рамках этой структуры состоялся диалог с участием представителей Азербайджана, Турции, Индонезии, Ирана, Марокко, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии и Камеруна.

Обращаясь к участникам встречи, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил, что проводимое мероприятие представляет собой уникальную платформу для конструктивного диалога, обмена передовым опытом и новыми идеями. Встреча между партнерами и учеными станет очередным шагом для укрепления сотрудничества в целях устойчивого развития и поддержки модернизации исламского общества.

В своих выступлениях глава делегации Генерального секретариата ОИС доктор Асима Раббани и руководитель делегации COMSTECH доктор Икбал Чаудри подчеркнули важность дальнейшего углубления сотрудничества во всех сферах жизни между странами – членами ОИС для отражения всевозможных вызовов времени.

По инициативе Казахстана основной темой встречи стала сфера искусственного интеллекта (ИИ). Как отмечают эксперты, сегодня он влияет на все сферы жизни и становится своего рода «супероружием». Это происходит за счет огромных вычислительных мощностей и способностей алгоритмов ИИ, открывающих новые безграничные возможности для человечества.

По словам модератора диалога Саясата­ Нурбека, за счет вычислительных возможностей сегодня ученые выращивают протеиновую продукцию, в том числе искусственное мясо. Уже есть случаи пересадки искусственного сердца, то есть начинается новая эпоха органов, выращенных из генетического кода доноров.

Не менее значимая революция происходит в сфере цифровых технологий. Искусственный интеллект максимально приближается к возможностям разума человека. Так, СhatGPT уже становится темой номер один для обсуждения в сфере образования. Вся модель оценки знаний, которая тысячелетиями выстраивалась в истории человечества в виде эссе, самостоятельных работ студентов, ломается, потому что СhatGPT может структуированно и логично составить любое сочинение.

– Теперь в крупных университетах все профессора обязаны прогонять любой текст, полученный от студента, магистранта, докторанта, через специальный алгоритм, чтобы понять, создан он человеком или же машиной. Начинается удивительный этап в развитии человечества, когда появляется третий элемент. В некоторых книгах его даже называют новым властелином мира, – поделился информацией казахстанский министр.

Общаясь с журналистами, Саясат Нурбек отметил, что исламские страны серьезно отстают в этом направлении. Ни одно из них не является ни разработчиком, ни держателем соответствующих базовых технологий, поэтому данный вопрос и включен в повестку дня.

Решено на основе нескольких сильных вузов – Тегеранского университета, турецких, казахстанских, арабских высших учебных заведений – начать формирование консорциума для разработки собственных алгоритмов, массивов данных. Для этого имеется определенный потенциал. Сегодня, к примеру, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар­ вкладывают серьезные средства в научно-технологическое развитие.

При этом Саясат Нурбек напомнил, что первой женщиной – обладателем Филдсофской премии по математике является Мариям Макажани из Ирана. В Казахстане тоже сильная математическая школа, а фундаментальная математика и моделирование и есть основа формирования алгоритмов.

В ходе встречи проработаны три рекомендации. Во-первых, это организация большой конференции по искусственному интеллекту, где ведущие ученые из исламских стран будут делиться своими наработками. Во-вторых, создание научно-исследовательского консорциума из нескольких университетов, специализирующихся на математике, вычислениях, алгоритмике, искусственном интеллекте и его разработке для создания собственных продуктов. И в-третьих, запуск отдельных учебных программ на базе университетов. Как выяснилось, у стран нет ни одной академической программы по магистратуре, докторантуре PhD по ИИ.

Подробно был обсужден и вопрос водной безопасности. Для многих исламских стран вода является бесценным ресурсом – большинство из них находится в зоне пустынь или полупустынь либо в вододефицитных регионах.

В этом вопросе планируется начать прикладные исследования по эффективному использованию живительной влаги, ее сбережению в сельском хозяйстве, по поиску новых запасов пресной воды, ее очистке и фильтрации. Лидером в данной сфере является Сингапур, где существует Институт водной политики.

Казахстан, к слову, тоже находится в «красной» зоне и через 10–15 лет может столкнуться с проблемой водообеспечения.

#РК #ИИ #СhatGPT #водообеспечение #COMSTECH #ОИС

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