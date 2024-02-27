Иллюзия легкой жизни или игровой тупик?
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Беседовал Николай Жоров
Одна из основных причин непрекращающейся деятельности нелегальных казино и игровых клубов, аккумулирующих вокруг себя зависимых людей, – это устойчивый спрос с их стороны. Игровой рынок процветает, невзирая на отчеты силовиков о разоблачении нелегальной деятельности воротил теневого бизнеса. Что же заставляет граждан идти на самообман, получая не выигрыш, а массу проблем? О лудомании в Казахстане мы беседуем с кандидатом психологических наук, клиническим психологом, членом-корреспондентом Академии педагогических наук Казахстана Ларисой Левиной.