Илон Маск покидает Белый дом

США
14
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома подтвердило отставку миллиардера

Фото: Allison Robbert / AP Photo

Глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск ранее заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего подходит к концу, и поблагодарил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за «возможность сократить расточительные расходы» правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома подтвердило отставку миллиардера, отметив, что его увольнение начнется «сегодня вечером» (в ночь на пятницу).

«Его уход был быстрым и без лишних церемоний. По словам источника, знакомого с ситуацией, у него не было официальной беседы с Трампом перед объявлением об уходе, и это решение было принято «на уровне высшего руководства», - сообщает Рейтер.

На прошлой неделе палата представителей США приняла масштабный законопроект, предложенный президентом Дональдом Трампом, предусматривающий продление налоговых льгот и сокращение федеральных расходов. Тогда Маск выразил разочарование, отметив, что проект направлен на масштабные расходы, которые не только не снижают, но и увеличивают бюджетный дефицит, а также могут подорвать работу, проводимую DOGE.

В интервью газете Washington Post Маск выразил недовольство работой американской бюрократии. По его словам, курируемое им ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) стало «мальчиком для битья», и теперь его обвиняют в проблемах, к которым оно не имеет никакого отношения.

Ранее Маск активно поддерживал Трампа и вложил около 200 миллионов долларов в его предвыборную кампанию. Однако в последнее время он неоднократно критиковал политику президента и заявлял о своем намерении сосредоточиться на развитии компаний Tesla, SpaceX и xAI.

 

#США #увольнение #Илон Маск #Белый дом

Популярное

Все
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
ORDA: триумф во Франкфурте-на-Майне
Таяние ледников – проблема всего человечества
Нацелены на рост и развитие
Вместо зеленых зон расширяются парковки
«Зеленая» таксономия отечественных финансов
Трехдневная 13-я Казахстанская международная конференция по охране труда и промышленной безопасности KIOSH 2025 стартовала в Астане
Жанай Омаров: о времени и о себе
Укрепляя безопасность и международный авторитет
Учебник – не просто книга
Музей Абая пополнился новыми экспонатами
Айтыс на Шелковом пути
Медпомощь становится оперативнее
Осуществить мечту поможет государство
Наступает беззаботная пора
Неограниченный потенциал партнерства
Равнение на «Келешек мектептері»
Казахстан – Руанда: новая глава в отношениях
«Отмыться» будет сложнее
Необходимо закрепить успех обрабатывающего сектора экономики
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Тайны городского парка
Истоки тюркской письменности
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Центральная Азия – регион больших перспектив и возможностей
Определены 100 лучших школ Казахстана по итогам года
Кызылординским студентам вручили направления на учебу в зарубежные заведения
Бесплатные кружки на грани закрытия
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
В Пекине звучал кюй «Әлқисса»
Бектенову представили подходы по дальнейшему развитию Алматинского горного кластера
В Жастаре построили ферму XXI века
Новые спортивные объекты появятся в Атырау
Что мешает развитию ИИ в Казахстане
12 золотых медалей завоевала женская сборная РК по боксу на молодежном ЧА
Потепление до 35 градусов ожидается в Казахстане
Мощные ливни обрушились на Индию, есть погибшие
Трамп заявил о росте ожирения среди американских детей
Мальки карпа отправили в водохранилище Туркестанской области
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области

Читайте также

Канада не будет платить за «Золотой купол» США при одном ус…
Кинотеатры США и Канады сделали рекордные кассовые сборы
Трамп распорядился построить в США десять ядерных реакторов
Перчатки в крови Линкольна продали за $1,5 млн

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]