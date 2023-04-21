Илон Маск потерял миллиарды долларов из-за падения ракеты SpaceX

Технологии, В мире, США
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Аманжолова Айман
[email protected]

Состояние Илона Маска сократилось на $13 млрд из-за падения ракеты Starship, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

фото: kazpravda.kz

Американский предприниматель Илон Маск потерял миллиарды долларов своего состояния за последние сутки из-за неудачи с запуском ракеты SpaceX и неутешительного отчета Tesla.

Акции производителя электромобилей Tesla начали снижение в ответ на неоднозначный финансовый отчет компании за первый квартал 2023 года, который не оправдал ожиданий аналитиков по размеру выручки. Затем экспериментальная ракета Starship, разработанная компанией миллиардера SpaceX, взорвалась над Мексиканским заливом примерно через четыре минуты после старта. По итогам торгового дня 20 апреля котировки Tesla упали на 9,75 процента, до 162,99 доллара. Индекс Nasdaq Composite за это же время снизился на 0,8 процента — до 12 059,56 пункта.

Падение акций Tesla повлияло на состояние Маска. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, за 24 часа оно сократилось на 12,6 миллиарда долларов, что стало самым большим снижением в этом году. Доля, которой бизнесмен владеет в автомобильной компании Tesla, включая акции и опционы, составляет большую часть его капитала в 163,9 миллиарда долларов.

Маск является главным исполнительным директором Tesla и SpaceX, а также возглавляет социальную сеть Twitter, которую он приобрел в прошлом году. Несмотря на существенные потери, он остается вторым в рейтинге самых богатых людей в мире после французского магната Бернара Арно, и в этом году его состояние увеличилось на 26,8 миллиарда долларов благодаря приросту капитализации Tesla почти на треть.

Это уже второе серьезное потрясение для миллиардера за текущий месяц. В начале апреля Илон Маск за неделю обеднел на 14,5 миллиарда долларов. Тогда его капитал сократился на фоне опасений инвесторов по поводу прибыльности Tesla.

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