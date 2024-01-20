Илья Мизерных завоевал историческое «золото» в Канвоне

Спорт
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Ранее Казахстан не завоевывал золотые медали на юношеских зимних Играх, передает Kazpravda.kz

Фото: Сали Сабиров

Представитель команды Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина Илья Мизерных стал победителем зимних юношеских Олимпийских игр Канвон-2024 (Южная Корея), сообщает Olympic.kz.

После первого прыжка на нормальном трамплине Мизерных удерживал за собой третье место. Однако вторым прыжком он улучшил свой результат, завершив выступление на итоговом первом месте.

Вторым стал австриец Никки Хамл. Лукас Лукащук (Польша) показал третий результат.

Ранее Казахстан не завоевывал золотые медали на юношеских зимних Играх.

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