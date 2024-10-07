Им помогала вся страна

Буквально за одно лето на окраи­не Петропавловска вырос новый микрорайон «Бірлік». 700 новых домов построили здесь для тех, кого стихия оставила без крыши над головой. В день референдума жильцы поселка активно голосовали на референдуме.

– С большим удовольствием едут жители «Бірлік» на свои избирательные участки, расположенные по старым адресам, для этого городские власти выделили специальные автобусы, и на них жителей «Бірлік» доставляют на участки референдума, – рассказывает заместитель председателя городского совета ветеранов Имангали Татваев, который тоже получил дом в мик­рорайоне ­«Бірлік», а голосовал в школе № 14 на участке № 573.

– В Бірлік уже сотни домов, район будет и дальше расширяться, – говорит Имангали ­Султанович. – Так что потребуются дополнительные энергозатраты, а наша старая ТЭЦ может и не справиться с новой нагрузкой…

Не так давно Имангали Тат­ваев получил ключи от нового дома, будучи пострадавшим от паводка жителем Петропавловска. Дом ему понравился, он назвал его красивым снаружи, похвалил и то, как все устроено внутри!

– Семья очень рада! Позади тревоги и ожидания. Все завершилось хорошо. Спасибо всем!

Напомним, что небывалый паводок случился минувшей весной. Власти и жители сумели справиться с последствиями стихии, проявив сплоченность и оперативность. Противостояние стихии объединило тысячи людей.

Уровень воды в Сергеевском водохранилище превысил абсолютный рекорд – 4 метра 25 сантиметров, что значительно превысило показатели сильнейшего паводка 2017 года. В ходе борьбы с паводком были задействованы спасатели, коммунальные службы, госслужащие, подрядные организации, волонтеры и простые жители. На подмогу прибыли сотрудники Национальной гвардии и Министерства обороны. Поддержку оказали крупные предприятия.

– Паводок, конечно, нанес огромный вред, – отмечает Имангали Татваев, – но вместе с тем стихийное бедствие показало, насколько мужественными могут быть наши сограждане. Многие лишились жилья, у меня тоже дом унесло, но когда приехал Президент и заявил, что ни один пострадавший от паводка не останется без помощи государства, все успокоились и воспрянули духом. Я горжусь своим городом. Уверен, что все у нас наладится.

Пережить паводок жителям СКО помогали волонтеры. Координировала волонтерскую работу депутат городского мас­лихата Елена Семидоцких. В референдуме она также приняла участие. Свой выбор она сделала на участке № 575. Елена отметила важность участия каждого казахстанца в принятии судьбонос­ного решения, подчеркнув, что именно сейчас общество имеет возможность напрямую повлиять на выбор, который затронет как экономические, так и экологические аспекты жизни страны.

– Сегодня каждый голос имеет значение. Мы определяем не только энергетическое будущее Казахстана, но и создаем основу для безопасной и устойчивой среды наших детей и внуков, – сказала Елена Семидоцких. Она также добавила, что референдум – это важнейший инструмент демократического участия, который позволяет каждому гражданину страны высказать свое мнение по жизненно важному вопросу.