Им помогала вся страна Политика 7 октября 2024 г. 3:30 16 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО Активное участие в референдуме по вопросу строительства АЭС приняли пострадавшие от паводка жители Северо-Казахстанской области. фото автора Буквально за одно лето на окраине Петропавловска вырос новый микрорайон «Бірлік». 700 новых домов построили здесь для тех, кого стихия оставила без крыши над головой. В день референдума жильцы поселка активно голосовали на референдуме. – С большим удовольствием едут жители «Бірлік» на свои избирательные участки, расположенные по старым адресам, для этого городские власти выделили специальные автобусы, и на них жителей «Бірлік» доставляют на участки референдума, – рассказывает заместитель председателя городского совета ветеранов Имангали Татваев, который тоже получил дом в микрорайоне «Бірлік», а голосовал в школе № 14 на участке № 573. – В Бірлік уже сотни домов, район будет и дальше расширяться, – говорит Имангали Султанович. – Так что потребуются дополнительные энергозатраты, а наша старая ТЭЦ может и не справиться с новой нагрузкой… Не так давно Имангали Татваев получил ключи от нового дома, будучи пострадавшим от паводка жителем Петропавловска. Дом ему понравился, он назвал его красивым снаружи, похвалил и то, как все устроено внутри! – Семья очень рада! Позади тревоги и ожидания. Все завершилось хорошо. Спасибо всем! Напомним, что небывалый паводок случился минувшей весной. Власти и жители сумели справиться с последствиями стихии, проявив сплоченность и оперативность. Противостояние стихии объединило тысячи людей. Уровень воды в Сергеевском водохранилище превысил абсолютный рекорд – 4 метра 25 сантиметров, что значительно превысило показатели сильнейшего паводка 2017 года. В ходе борьбы с паводком были задействованы спасатели, коммунальные службы, госслужащие, подрядные организации, волонтеры и простые жители. На подмогу прибыли сотрудники Национальной гвардии и Министерства обороны. Поддержку оказали крупные предприятия. – Паводок, конечно, нанес огромный вред, – отмечает Имангали Татваев, – но вместе с тем стихийное бедствие показало, насколько мужественными могут быть наши сограждане. Многие лишились жилья, у меня тоже дом унесло, но когда приехал Президент и заявил, что ни один пострадавший от паводка не останется без помощи государства, все успокоились и воспрянули духом. Я горжусь своим городом. Уверен, что все у нас наладится. Пережить паводок жителям СКО помогали волонтеры. Координировала волонтерскую работу депутат городского маслихата Елена Семидоцких. В референдуме она также приняла участие. Свой выбор она сделала на участке № 575. Елена отметила важность участия каждого казахстанца в принятии судьбоносного решения, подчеркнув, что именно сейчас общество имеет возможность напрямую повлиять на выбор, который затронет как экономические, так и экологические аспекты жизни страны. – Сегодня каждый голос имеет значение. Мы определяем не только энергетическое будущее Казахстана, но и создаем основу для безопасной и устойчивой среды наших детей и внуков, – сказала Елена Семидоцких. Она также добавила, что референдум – это важнейший инструмент демократического участия, который позволяет каждому гражданину страны высказать свое мнение по жизненно важному вопросу. #голосование #АЭС #референдум #6 октября