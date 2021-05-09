Общество
Имена героев ВОВ навсегда останутся в памяти нашего народа – Ашимбаев
Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с Днем Победы, передает Kazpravda.kz.   

"Дорогие друзья! Поздравляю всех с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Как отметил Глава государства, казахстанцы внесли значительный вклад в победу над фашизмом. Свыше 1 миллиона 200 тысяч человек отправились на фронт. Каждый второй не вернулся с полей сражений. Можно сказать, что наша страна сыграла ключевую роль в снабжении армии. 9 из 10 пуль были отлиты из казахстанского свинца", – написал Ашимбаев в Facebook.

Председатель Сената отметил, что Казахстан направил на фронт тысячи вагонов одежды и продуктов
питания.

"Имена героев той войны навсегда останутся в памяти нашего народа. Наш священный долг – почитание и уважение ныне здравствующих ветеранов и сохранение памяти о погибших, а также воспитание молодого поколения в духе патриотизма и любви к Родине. Желаю всем ветеранам и труженикам тыла здоровья и долгих лет жизни, а всем казахстанским семьям благополучия и мирного неба над головой!" – добавил глава Сената РК.

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