Имеющиеся рудные запасы можно «растянуть» еще на сто лет

Правда, чтобы рудные залежи век оставались основой экономического и промышленного развития, необходимы новые технологии их углубленной и комплексной переработки и рационального использования. Этот момент счел необходимым особо уточнить председатель Комитета геологии Министерства природных ресурсов Ерлан Акбаров в ходе брифинга в СЦК.

При этом спикер подчеркнул: современное состояние минерально-сырьевой базы Казахстана следует оценивать достаточно высоко. Так, в основном она сформирована месторождениями топливно-энергетического комплекса, черных, цветных, благородных и редких металлов. Отсюда и прогноз.

– Государством проводится регулярный баланс всех полезных ископаемых по 130 их видам. Да, есть категории, восполняемость по которым считается очень низкой. К примеру, золота по балансу у нас сейчас числится 2 300 тонн, в год мы добываем 90 тонн, вот и считайте: обеспеченность составляет около 25 лет, – отметил глава комитета.

Что же касается «обмельчания» месторождений, то этот процесс неизбежен. И ставит в приоритет у геологической отрасли Казахстана необходимость изучения сложных, так называемых «слепых» месторождений, скрытых на больших глубинах. В связи с чем расширяются подходы к геологическому исследованию, предлагаются новые методы для повышения геологической изученности. Одна из таких мер – дистанционное зондирование Земли с применением методов спектрального анализа с выявлением аномалий.

Кроме того, предлагается проведение аэрогеофизических исследований на всей геологической площади с детализацией работ на выявленных аномалиях по спект­ральному анализу, что обеспечит обнаружение «слепых» и оконтуривание близповерхностных рудных объектов. В текущем году подобные исследования планируется начать в Северном Прибалхашье и Калба-Нарымской рудной зоне.

Сейчас наша республика располагает 9 177 месторождениями – именно столько на сегодня значится на счету казахстанского государственного баланса, учет в котором ведется по более чем ста видам полезных ископаемых. Правда, отметил эксперт, приводимые данные о состоянии минерально-сырьевой базы Казах­стана опираются на фонд месторож­дений, который был создан еще в советский период.

Сообщил глава комитета и о том, сколько денег уходит на поддержание отрасли: ежегодно государственное финансирование геологического изучения недр составляет примерно 10 млрд тенге. Что, однако, не так много. Например, соседний Узбекистан выделяет на эти цели свыше 39 млн долларов.

Всего за истекшие пять лет Казахстан потратил 52 млрд тенге на разведку недр, тогда как частные инвестиции в казахстанскую геологию составили 357 млрд. То есть в среднем государству эта «работа» обходится в 8 долларов за квадратный километр против частных 67 за «квадрат». Потраченные средства дали результат: в прошлом году на баланс поставлено девять месторож­дений, в том числе месторождение лития в 150 тыс. тонн.

Одним из факторов успешного развития отрасли в министерстве видят обеспеченность бережного хранения геологической информации, в том числе в оцифрованном виде. Для этого требуется современная инфраструктура с современными системами хранения данных. По словам главы комитета, уже в этом месяце акимат Астаны выделит земельный участок для строительства специального фондохранилища.