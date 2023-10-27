Как отмечают в Минпроме, основная проблема крупных оптовиков обуви — остатки немаркированной обуви на складах, особенно на оптово-розничных рынках Астаны, Алматы и Шымкента

Фото: Kazpravda.kz

Импортерам обуви продлили срок маркировки оставшегося на складах товара до 1 февраля 2024 года. К такому решению пришли на совещании по вопросам системы маркировки и прослеживаемости товаров, прошедшем под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

На сегодня в Казахстане решения об обязательной маркировке приняты по 4 группам товаров: изделиям из меха, табачным изделиям, обуви, лекарственным средствам. В пилотном режиме реализуется маркировка ювелирных изделий.

По данным Министерства промышленности и строительства, на сегодня специфика структуры оборота обувных товаров такова, что 96% - это импорт, и только 4% — внутреннее производство. Развитие внутреннего рынка существенно ограничивает как раз теневой оборот обуви. С внедрением маркировки рынок обуви заметно «обелился».

«В результате введения цифровой маркировки обувной продукции официальный импорт обуви увеличился на 36% (с 26,1 млн пар за 7 месяцев 2022 года до 35,6 млн пар за 7 месяцев 2023 года). Увеличился объем производства обуви на 20% (с 1,5 млн пар за 2021 год до 1,8 млн пар в 2022 году). Запущен процесс взаимного признания кодов маркировки с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, что позволяет не маркировать обувь, завезенную из этих стран», — информировала на совещании вице-министр промышленности и строительства Динара Щеглова.

Главное преимущество цифровой маркировки в том, что она позволяет идентифицировать каждую пару обуви и проследить ее по товаропроводящей цепочке без влияния человеческого фактора. На октябрь 2023 года в ИС маркировки и прослеживаемости товаров зарегистрировано 3,2 тыс. участников оборота, эмитировано более 78,3 млн кодов маркировки, выведено из оборота 12,1 тыс. кодов маркировки.

Основная проблема крупных оптовиков обуви — остатки немаркированной обуви на складах, особенно на оптово-розничных рынках Астаны, Алматы и Шымкента. Бизнес готов промаркировать товар, но нужно время. В связи с этим Министерство промышленности и строительства РК уже начало работу по продлению сроков маркировки остатков с 1 ноября 2023 года до 1 января 2024 г.

Принимая во внимание обращения импортеров, на совещании решили продлить срок еще на месяц — до 1 февраля 2024 года. Также до этой даты продлили возможность маркировки обуви на собственных складских помещениях импортера.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать пункты маркировки на оптовых складах в Алматы и Шымкенте, это две крупные точки ввоза обуви в Казахстан. Есть готовность со стороны администрации рынков оказать содействие в нанесении кодов на остатки обувных товаров на оптовых складах, предоставить для этого площади и оказать услуги. Вместе с тем, чтобы процесс маркировки остатков не стал постоянным, импортерам необходимо принять встречные обязательства, что в новый сезон будут завозить только маркированную обувь. Это практически не скажется на цене обуви. Например, китайская компания «Beijing Vitcony», крупный экспортер обуви на рынок Казахстана, озвучила, что готова бесплатно и без включения в стоимость товара оказывать услуги по нанесению маркировки на обувь. Так они уже делают для импортеров из России. Есть карго-перевозчики, у которых более 300 китайских поставщиков, которые экспортируют обувь в Россию, нанося маркировку у себя на производстве. Такую же услугу компании смогут оказывать и для Казахстана. Готовы маркировать сразу у себя на производстве производители Узбекистана, Турции, это основные поставщики обуви. Россия уже маркирует. Таким образом, потребность в специально оборудованных таможенных складах можно свести к минимуму, возможно, оставить только на таможенных складах, куда поступает обувь авиатранспортом. Это в основном дорогая обувь из Европы. Наша общая задача со всеми участниками оборота обувной продукции - за 4 месяца выстроить процессы маркировки обуви преимущественно до поступления на таможенные склады, а там, где этого не избежать, отработать с владельцами таможенных складов сервис по нанесению кодов маркировки на обувные изделия», — сообщила генеральный директор ТОО «Центр развития цифровой экономики» Бикеш Курмангалиева.

Также на совещании рассмотрели вопрос готовности таможенных складов к предоставлению площадей и условий для маркировки товаров — в большинстве своем склады без отопления, не оборудованы разветвленными электросетями и т. д. Решить вопрос необходимой инфраструктуры поручили Комитету госдоходов.

Что касается маркировки лекарственных средств, которая вводится с 1 июля 2024 года, то на сегодня основным барьером является оснащение медицинских организаций необходимым оборудованием. Этим вопросом займется минздрав совместно с АО «Казахтелеком».

«Маркировку нужно продолжать. Мы видим, что уже есть результаты маркировки обуви, растет собственное производство и «обеляется» рынок. Нужно адекватно разъяснить все возможности и условия этого процесса импортерам обуви, фармрынку и другим участникам, ясно информировать бизнес о стоимости необходимого оборудования для маркировки. Также необходимо проработать с банками второго уровня возможность передачи участникам фармрынка устройств, объединяющих в себе необходимые для обеспечения маркировки комплексные решения на бесплатной основе», — подвел итоги совещания вице-премьер.