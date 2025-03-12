Импульс процессу познания придадут наукограды

О паводках и едином часовом поясе

Заседание началось с вопроса, находящегося вне повестки, – с обсуждения прогноза погоды в регионах на фоне активного снеготаяния и приближающихся паводков.

Как сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, 71% площади страны покрыт снегом. При этом март и апрель ожидаются теплее, чем обычно. Кроме того, возможны обильные осадки на большей части республики, что повышает вероятность дружной весны и риск сильных паводков.

В числе регионов с высоким риском паводков находятся Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области и области Улытау и Абай. Со средними рис­ками: Алматинская, Жамбылская, Западно-Казах­станская, Атырауская области и область Жетысу.

– Поручаю акимам на мес­тах взять вопросы паводка на особый контроль, обеспечить безуп­речную работу всех систем оповещения населения. Надо активизировать информационно-разъяснительную работу в социальных сетях и масс-медиа. Министерству по чрезвычайным ситуациям даю указание обеспечить полную готовность к паводкам и координацию работы центральных и местных госорганов, – подчеркнул Олжас Бектенов и отдал распоряжение в ближайшее время организовать проведение заседания республиканского оперативного штаба.

Затем министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев доложил о результатах мониторинга влияния на здоровье населения введения единого часового пояса.

Спикер отметил, что в основу мониторинга был заложен комп­лексный подход, включающий изучение данных, результаты опросов и сравнение показателей до и после перехода на единый часовой пояс. Методология проведения исследований охватывала более 40 метрик и показателей по оценке воздействия единого часового пояса на здоровье населения, энергопотребление, трудовую эффективность, успеваемость учащихся, число ДТП, уровень преступности...

– Результаты показывают отсутствие негативного воздействия единого часового пояса на ключевые показатели жизнедеятельности населения, – резюмировал Арман Шаккалиев.

Создаются оптимальные условия

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек проинформировал о научном потенциале республики, поддерж­ке ученых, результатах работы по коммерциализации научных проектов и других аспектах.

Спикер отметил, что на сегодня научный потенциал рес­публики составляют 25,5 тыс. ученых, 46% из которых – специалисты в возрасте до 40 лет. В сфере науки действуют 425 организаций. Благодаря конкурсам грантов для молодых ученых более 2 тыс. исследователей получили возможность осущест­вить 835 проектов.

Министр отметил, что с 2016 года Научный фонд провел шесть конкурсов, направленных на коммерциализацию научных разработок.

– Важно, что за последние три года ни финансирования, ни софинансирования на коммерциализацию не выделялось. Мы эту работу возобновили и увеличили гранты на данное направление. Общий вклад научных проектов в экономику составил 118,4 миллиарда тенге. Было создано несколько тысяч новых рабочих мест, – сообщил Саясат Нурбек.

Министр добавил, что в науке создается цифровая экосистема данных. В ее основе лежит научный портал, который станет «единым окном» для ученых научно-исследовательских инс­титутов, университетов, государственных учреждений и экспертов.

Первая фаза портала была запущена в 2024 году. Совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности внедрены отдельные модули на базе информационной системы «Единое окно национальной инновационной системы».

– Модернизирована автоматизированная информационная система «Государственный центр научно-технической экс­пертизы», которая полностью автоматизирует конкурсные процедуры финансирования научной деятельности – от определения приоритетов до выделения средств. Интеграция с государственными и международными базами данных ускоряет предоставление госуслуг. Дальнейшее развитие проекта включает создание национальной научно-аналитической системы, автоматизацию сбора и обработки данных, а также расширение функционала цифровых сервисов для управления наукой, – пояс­нил Саясат Нурбек.

В настоящее время в сфере науки предоставляется 12 видов госуслуг, все они доступны онлайн. По итогам 2024 года было оказано более 15 тыс. госуслуг, порядка 95% из них – в электронном формате. Такой статистикой поделился министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

В рамках цифровой трансформации проведен реинжиниринг 19 наиболее востребованных бизнес-процессов. Благодаря чему удалось усовершенствовать процессы, связанные с финансированием научных исследований, выдачей свидетельств об аккредитации субъектов научной и⁄или научно-технической деятельности, поощрением ученых.

В результате реинжиниринга, как отметил глава МЦРИАП, эффективность бизнес-процессов увеличилась на 70%. Запущено «Единое окно национальной инновационной системы» на базе Astanahub.com.

– По сути, это аналог eGov, но для инноваторов. Теперь инновационное и научное сообщество могут в одном месте получить доступ ко всем основным мерам господдержки. «Единое окно национальной инновационной сис­темы» предлагает решения для разных пользователей, учитывая их потребности, чтобы ученые, стартапы и бизнес получали поддержку и эффективно взаимодействовали на одной цифровой платформе, – пояснил министр.

Спикер сообщил, что в экосис­теме Astana Hub уже сформировались стартапы, развивающие продукты в сфере Deep tech и имеющие значительную научную базу. Некоторые компании успешно вывели свои разработки на монетизацию, заработали более 10,6 млрд тенге и создали сотни рабочих мест.

В ходе заседания Правительства выступили представители научной сферы и IT-компаний – ректор Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева Сауле Рахметуллина, ассоциированный профессор Астана IT-университета Бейбит Абдикенов, заместитель генерального директора Института высоких технологий АО «НАК «Казатомпром» Александр Авдеев, руководители стартапов: VR Uniblock – Аблай Саргаскаев и Dereknet – Саламат Кабдулов.

Подытоживая обсуждение, Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что в рамках поручений Главы государства по сохранению темпов и качества реформ в сфере науки создаются оптимальные условия для этого. За шесть лет ее финансирование из республиканского бюджета возросло вшестеро и в текущем году составило 252,5 млрд тенге.

Согласно Концепции развития науки до 2029 года, финансирование сферы увеличится до 1% от ВВП (в 2014 году – 0,14%). Для стимулирования инвестиций бизнеса в науку с 1 января 2025 года введены налоговые льготы. Приняты конкретные меры по социальной поддержке ученых. Те из них, кто занимаются фундаментальными исследованиями по приоритетным направлениям, получают прямое финансирование.

Ежегодно более 250 молодых ученых проходят стажировки в ведущих научных центрах мира. Увеличивается количество образовательных грантов на обучение по программам докторантуры. Заметно выросла доля молодежи в науке, на сегодня она составляет 46%. Для дальнейшего привлечения молодых в науку необходимо активнее развивать университетские научные исследования.

Олжас Бектенов акцентировал внимание на необходимости соз­дания наукоемких территорий – наукоградов, которые могут дать импульс развитию науки, технологий и инноваций.

Немаловажными остаются вопросы коммерциализации научных разработок. Каждый институт или вуз должен иметь своего партнера в лице крупного предприятия, который будет давать целевые заказы и софинансировать расходы. Такие успешные примеры сотрудничества науки и производства на сегодня существуют.

Премьер-министр подчерк­нул, что предстоит большая и серьезная работа по повышению эффективности отечественной науки, ее инвестиционной привлекательности, открытости и прозрачности всех процессов.

В связи с этим Олжас Бектенов дал ряд поручений министерствам и соответствующим госорганам. В частности, Министерству науки совместно с заинтересованными госструктурами поручено разработать Концепцию создания наукоградов с учетом территориальной концентрации научных институтов и инновационных производственных предприятий.

Акиматам совместно с минис­терствами национальной экономики, науки, финансов – провести работу по декомпозиции показателей и мероприятий по развитию науки в разрезе регио­нов. Каждый акимат должен принять комплексные меры по развитию региональной науки с проведением научно-технологических сессий.

Министерствам науки и цифровизации до конца текущего года надлежит запустить Цифровой портал науки. Он должен интегрировать базы данных всех научных проектов, грантов, результатов исследований и публикаций. Также следует использовать технологии ИИ для ускорения внедрения инновационных проектов, научных исследований и разработок.