Инаугурация Дональда Трампа прошла в Вашингтоне

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на выборах 5 ноября 2024 года, опередив кандидата от демократов – вице-президента США Камалу Харрис.

Как и выборы Президента Соединенных Штатов Америки, процедура инаугу­рации тоже привлекла пристальное внимание, причем не только американцев – трансляция события велась онлайн, наблюдать за ним могли зрители из любого уголка мира. Однако торжест­венная церемония впервые за 40 лет состоялась не на открытом воздухе, а в Ротонде – цент­ральном зале Конгресса (решение было принято самим Дональдом Трампом из-за неблагоприятного прогноза погодных условий).

Дональд Трамп присягнул на двух Библиях, как и при первой своей инаугурации в 2017 году. Одна из них – святыня для всех американцев: на ней приносил клятву верности интересам государства 16-й президент Авраам Линкольн в 1861 году. Вторая – Библия самого Трампа, которую он в детстве получил от матери.

Процедура инаугурации ознаменовала собой официальное вступление Дональда Трампа в полномочия Президента США. К слову, он стал вторым в истории страны человеком, переизбранным на высший государственный пост после перерыва. Ранее этого смог добиться только Гровер Кливленд.

Впрочем, чаще всего нынешнего хозяина Белого дома сравнивают все-таки с другим предшественником – Рональдом Рейганом. Отчасти, кстати, как раз из-за решения поместить процесс инаугурации «под крышу», в Вашингтоне в этот день было минус 11 градусов, и устроители посчитали, что это слишком холодно для опен-эйр.

Но сравнение с Рейганом имеет место и потому, что он, как и Трамп, пережил покушение. Поэтому не исключено: «закрытая» церемония принесения присяги – ответ на угрозу безопасности, которой в этот раз уделили беспрецедентное внимание.

«На самом деле не самое интересное занятие – прог­нозировать то, каким будет новый срок Трампа. Куда более занятно подумать, что будет после него с республиканской партией, которая получила реванш, причем убедительный – как по голосам выборщиков, так и по занятому большинству в обеих палатах. И это значит, что у Трампа появляется возможность институционализировать свое наследие, как это получилось сделать у Рейгана. Один из важнейших шагов на пути к этому – подготовка достойного преемника», – сделал в своем Тelegram-канале еще одну отсылку к опыту предшест­венника Трампа депутат Мажилиса Парламента, политолог Никита Шаталов.

Политолог Айдар Курмашев представил для своих подписчиков анализ пяти ключевых тезисов инаугурационной речи 47-го Президента США, которая уже разошлась на цитаты. В их числе – приоритет интересам страны и «восстановления утраченного величия», борьба со «старой элитой» и жесткая позиция по мигрантам, возврат к традицион­ным ценностям и отмена госпрограмм, связанных с расовой и гендерной повесткой, а также идея «вернуть» Панамский канал.

Как отмечает директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев, учитывая все эти факторы, а также условия резкого роста турбулентности и уровня противостояния, каждая из сторон внешнеполитического процесса сегодня делает самые противоречивые ставки, готовясь на всякий случай к наихудшему для себя сценарию.

День инаугурации, 20 января, ознаменовался не только собственно самой церемонией. Первый день работы Дональда Трампа в должности 47-го Президента США стал богат на подписанные указы.

В том числе, как пишет издание «Голос Америки», он инициировал процедуру выхода США из Всемирной организации здравоохранения (выплаты страны в бюджет ВОЗ приостановлены). Также Президент Трамп распорядился вновь выйти из Парижского соглашения по климату.

Также Дональд Трамп помиловал или смягчил наказание почти всем участникам штурма Капитолия 6 января 2021 года. Переименовал Мексиканский залив в Американский залив. Отложил запрет TikTok в США. Ограничил право граждан других стран, родившихся на американской территории, претендовать на гражданство США (указ вступит в силу через 30 дней). Создал новое ведомство – департамент эффективности государственного управления (DOGE), который будет заниматься оптимизацией работы госведомств.

Ряд указов Президента США также касается пограничных вопросов, энергетики, торговли, экологической повестки, равенства и инклюзии, свободы слова и других сфер.