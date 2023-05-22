Индийский лоукостер запускает рейсы в Казахстан

Международное сотрудничество, Поездки, Транспорт
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Индийская низкобюджетная авиакомпания IndiGo планирует летом начать полеты в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Фото: Kazpravda.kz

Так, IndiGo планирует с 15 августа этого года запустить рейсы из Дели в Алматы с частотой 3 рейса в неделю на воздушных судах А-320 и А-321.

Авиакомпания IndiGo является крупнейшим низкобюджетным перевозчиком Индии.

«Вход лоукостера на рынок международных перевозок Казахстана положительно повлияет на доступность авиабилетов и повысит конкуренцию. А увеличение рейсов между Казахстаном и Индией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами», – уверены в КГА.

Справочно: IndiGo – крупнейший индийский лоукост-авиаперевозчик. Создан в августе 2006 года. Парк авиакомпании состоит почти из 300 воздушных судов типа А-320, А-321 емкостью 186, 222, 232 кресел и ATR-72. Общее количество пунктов назначения – 104, в том числе 78 – внутренние, 26 – международные (Швейцария, Бельгия, Ирландия, Сингапур, Испания, Франция, Малайзия, Бахрейн, Венгрия, Бангладеш, Шри-Ланка, Дания, Гонконг, Непал, Португалия и так далее).

#туризм #Индия #путешествия #международное сотрудничество #МИИР #КГА #поездки #Дели #авиарейсы

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