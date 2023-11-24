Инфекционные стационары Астаны работают в усиленном режиме из-за кори

Здравоохранение
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В каждом инфекционном отделении развернуто дополнительно еще по одному посту среднего медперсонала

Фото: Kazpravda.kz

В Астане в связи с ростом заболеваемости сезонными вирусными инфекциями, в том числе корью, в Многопрофильной детской городской больнице №3 увеличилось количество обращений. В приемном покое образуются длинные очереди ожидающих медицинскую помощь. Об этом сообщил акимат Астаны, передает Kazpravda.kz.

«Да, действительно, время ожидания приема врача превышает иногда более 1,5-3-х часов ввиду того, что увеличилось число обращений пациентов до 2,5 раза по скорой медицинской помощи и самообращением. Связано это с ростом заболеваемости вирусными инфекциями – ОРВИ, корью, ОКИ (острая кишечная инфекция). В связи с чем организовано до 8 постов приема врачей в общем приемном покое, в том числе 2 поста в приемном покое по кори. Дети из группы риска (по Triage-системе красный цвет), обслуживаются вне очереди. Также в каждом инфекционном отделении развернуто дополнительно еще по одному посту среднего медперсонала», - рассказали в больнице.

По данным Горздрава, загруженность общего числа коек по кори в городе составляет 42%. Среди взрослого населения на стационарном лечении с корью находятся 63 пациента. Состояние их средней тяжести.

«Мы видим, что тенденция заражения корью среди взрослых низкая, подвергаются заболеванию с последующими осложнениями именно дети дошкольного возраста. 70% детей от года до 7 лет лежат в больнице с корью. И это именно непривитые дети, а те, кто получил прививку, переносят заболевание легче, на амбулаторном уровне. У них не отмечается такая высокая температура и сыпь по всему телу. Болезнь протекает 3-5 дней. Их спасла вакцина», - напомнили в Горздраве.

Врачи отмечают, что единственная профилактика и защита от кори на сегодня – это вакцинация.

Напомним, что столице продолжается дополнительная массовая иммунизация детей от 6 месяцев против кори. Прививку бесплатно дети могут получить во всех организациях ПМСП (поликлиниках) города.

 

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