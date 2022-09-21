Международное сотрудничество , Мажилис
Информацией в сфере отмывания незаконных доходов будут обмениваться в ЕАЭС
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Данное Соглашение было подписано 20 июля 2021 года в Москве.

Как отметил заместитель Премьер-министра РК - министр финансов Ерулан Жамаубаев, целью разработки данного Соглашения является обмен информации по перемещению физическими лицами наличных денежных средств за пределы ЕАЭС.

Соглашением определен порядок взаимодействия и информационного обмена при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

«Информационное взаимодействие осуществляется по запросам уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов одного государства-члена ЕАЭС в ответственный орган другого государства-члена. Обмен происходит путем представления сведений, заявленных физическим лицом в пассажирской таможенной декларации и декларации на товары», - пояснил глава Минфина.

По его словам, порядок взаимодействия предусматривает содержание запроса, сроки его исполнения, должностных лиц, уполномоченных на его подписание, а также случаи, когда в исполнении запроса может быть отказано.

«Соглашение содержит нормы о конфиденциальности информации, полученной в рамках взаимодействия и информационного обмена, ее защите, хранению и уничтожению, а также меры, принимаемые государствами-членами в случае несанкционированного распространения такой информации», - добавил Жамаубаев.

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