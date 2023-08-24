Информационную систему "Кандас" презентовали для консульских служб МИД РК

К системе «Кандас» будут подключены 29 загранучреждений.

Фото пресс-службы МТСЗН РК

Комитет по миграции МТСЗН РК совместно с АО «Центр развития трудовых ресурсов» презентовали автоматизированную информационную систему «Кандас» по присвоению статуса кандаса и выдачи карты «Ата жолы» для представителей консульских служб Министерства иностранных дел РК, находящихся за рубежом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В мероприятии приняли участие консулы из Кыргызстана, Пакистана, Грузии, Астрахани (Российская Федерация), Польши, Румынии, Беларуси, Таджикистана, Молдовы, Азербайджана, Чехии, Узбекистана, Франции, Австрии, Армении, Венгрии, Ирана, Саудовской Аравии, Великобритании, городов Берлина, Франкфурта на Майне, Бонна (Германия), Вашингтона (США), Стамбула (Турция).

Всего к системе «Кандас» будут подключены 29 загранучреждений.

На сегодня уже подключены консульства в Австрии, Великобритании, Кыргызстане, Туркменистане, Турции, Монголии, Москве (Российская Федерация). Остальные будут подключены до конца этой недели.

Работа в данном направлении продолжается, добавили в Минтруда.

Карта «Ата жолы» - это специальная виза, которая дает право получить вид на жительство.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, как получить карту «Ата жолы», разработанную по поручению президента.