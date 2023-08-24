Информационную систему "Кандас" презентовали для консульских служб МИД РК

Международное сотрудничество
112
Буланова Наталия
выпускающий редактор

К системе «Кандас» будут подключены 29 загранучреждений.

Фото пресс-службы МТСЗН РК

Комитет по миграции МТСЗН РК совместно с АО «Центр развития трудовых ресурсов» презентовали автоматизированную информационную систему «Кандас» по присвоению статуса кандаса и выдачи карты «Ата жолы» для представителей консульских служб Министерства иностранных дел РК, находящихся за рубежом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В мероприятии приняли участие консулы из Кыргызстана, Пакистана, Грузии, Астрахани (Российская Федерация), Польши, Румынии, Беларуси, Таджикистана, Молдовы, Азербайджана, Чехии, Узбекистана, Франции, Австрии, Армении, Венгрии, Ирана, Саудовской Аравии, Великобритании, городов Берлина, Франкфурта на Майне, Бонна (Германия), Вашингтона (США), Стамбула (Турция).

Всего к системе «Кандас» будут подключены 29 загранучреждений.

На сегодня уже подключены консульства в Австрии, Великобритании, Кыргызстане, Туркменистане, Турции, Монголии, Москве (Российская Федерация). Остальные будут подключены до конца этой недели.

Работа в данном направлении продолжается, добавили в Минтруда.

Карта «Ата жолы» - это специальная виза, которая дает право получить вид на жительство.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, как получить карту «Ата жолы», разработанную по поручению президента.

 

#МИД #система #кандас #презентация #служба #консул

Популярное

Все
Как работает программа "Тариф в обмен на инвестиции"
Дни казахского кино с успехом прошли в Москве
Портал в параллельный мир открылся в Петропавловске
Как репрессировали авторов первого казахского календаря
Южный регион наконец-то избавится от энергодефицита
Игра предков и книга Гиннесса
Совсем не «белая роща»
Опубликован список пассажиров разбившегося в России самолета Еmbraer
Спецоперация по задержанию крупной ОПГ прошла в Астане и Караганде
Республиканское августовское совещание работников образования стартовало в Казахстане
Учебный год без хлопот
2,4 трлн тенге выделят на реализацию нацпроекта "Комфортная школа"
Хранители истории
О качестве жизни и не только
Канал нелегальной оптовой продажи вейпов ликвидировали в Алматы
Под пристальным надзором
Эмомали Рахмон посетит Казахстан с рабочим визитом
Приоритет – социально уязвимым
Ботай с натуры
Деньги, форма и льготное питание
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Глава "Казахфильма" рассказал президенту о проблемах киностудии
«Субботник» для отвода глаз
Академик Джумадильдаев озвучил Токаеву свои предложения по развитию науки
Дастан Рыспеков освобожден от должности в МКС РК
Водительские права по новым правилам
Пожар на шахте "Казахстанская": поиски осложняются высокой температурой и задымленностью
Ход исполнения поручений президента рассмотрели в Правительстве РК
Экстремальная атлетика
Ну и верблюд этот воробей!
Жуткое ДТП в Балхаше: 9 погибших
Кража невест: традиция или преступление?
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Абсолютный антирекорд по штрафам установил алматинский водитель

Читайте также

Алихан Смаилов прибыл в Цахкадзор
Касым-Жомарт Токаев принял Каху Имнадзе
Эмомали Рахмон посетит Казахстан с рабочим визитом
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]