Информационный суверенитет и безопасность

Поручение Президента Касым-Жомарта Токаева пересмотреть Закон «О средствах массовой информации» «с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы» весьма своевременно.

Не только коллеги-журналис­ты, но и политики, общественные активисты, наши сограж­дане из года в год на разном уровне поднимают вопрос об уязвимости нашего национального медиапространства, об информационном доминировании зарубежных ресурсов и так далее.

У меня иногда спрашивают: «Что нужно сделать для того, чтобы ослабить это зарубежное доминирование? Я считаю, что запретительные меры не дадут никакого эффекта. Ничего системно не меняя, мы будем плестись в хвосте у тех стран, которые к своему информационному пространству относятся как к стратегическому ресурсу государства. Перемены произойдут только тогда, когда такая же политика утвердится и в Новом Казахстане. Сейчас этого нет. Закрываются газеты и журналы, а те, что остались, очень сложно купить, потому что акимы своей властью фактически уничтожили точки распространения печатных СМИ, даже подписку оформить тоже зачастую проблематично. На телеканалах, как можно увидеть, обстановка тоже далека от той, что способствует творческому полету и вдохновению.

Вот и получается, что люди кинулись в социальные сети и телеграм-каналы, где царят фейки и полная безответственность. Причем очень многие государственные служащие различного ранга начинают свой рабочий день с копания в шелухе соцсетей и этим же его заканчивают.

Совершенно справедливую оценку такому положению вещей дал Президент в Послании, подчеркнув, что «дальнейшие демократические преобразования невозможны без независимых и ответственных СМИ». А также в, казалось бы, «дежурном» праздничном поздравлении с профессиональным праздником, где он адресовал журналистам следующие слова: «Сегодня Интернет и социальные сети заполоняет поток недостоверной информации. В этих непростых условиях именно ваш объективный и критический взгляд способен быть надежным барьером для распространения фейков и домыс­лов. Поэтому значимость профессиональной журналистики сейчас как никогда высока».

Эти слова Президента дают нам возможность не просто пересмотреть старый, но, по сути, создать новый Закон «О СМИ».

Я с первого дня участвую в Рабочей группе по разработке законопроекта о СМИ, созданной Министерством информации и общественного развития. Безусловно, там много споров и дискуссий. Но уже на старте этой работы отмечу: во-первых, огромный труд самого министерства, а во-вторых, то обстоятельство, что впервые в истории в режиме онлайн этот закон создается в открытом режиме, при участии не только руководителей средств массовой информации, но и представителей неправительственных организаций, общественных активистов. Считаю это решение министра Аскара Умарова очень позитивным и прогрессивным.

Мы все надеемся на то, что закон в новой редакции станет не набором косметических правок, а действенным инструмен­том, с помощью которого наше национальное информационное пространство выйдет из нынешнего состояния, а отечественные средства массовой информации займут то достойное место, которое они должны занимать в Новом Казахстане.