Информация о трудовом договоре стала доступна в личном кабинете на egov.kz

Общество
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Министерство труда и социальной защиты населения РК совместно с АО "Национальные информационные технологии" внедрило функционал по отображению информации о трудовом договоре в личном кабинете электронного правительства (egov.kz), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.    

Теперь каждый желающий, зайдя в личный кабинет, может проверить информацию о текущем трудовом договоре в разделе "Трудовая деятельность", где отображается название предприятия, дата заключения, номер договора и должность. Необходимо отметить, что в личном кабинете отображается данные только по договорам, зарегистрированным в Единой системе учета электронных трудовых договоров, разработанной МТСЗН РК.

Напомним, с прошлого года в Казахстане в пилотном режиме работает проект "Единая система учета электронных трудовых договоров", в котором хранятся данные о трудовых отношениях между работодателями и работниками. На сегодняшний день в системе зарегистрированы более 18 тыс. предприятий и 793 тыс. трудовых договоров. Основными преимуществами этого проекта являются упрощение процесса трудоустройства в связи с отсутствием необходимости сбора бумажных документов, защита от социальных рисков благодаря отображению наличия договора, взносов и отчислений в фонды, а также закреплению обязательств работодателя перед работником.

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