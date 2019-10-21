Информация о трудовом договоре стала доступна в личном кабинете на egov.kz

Министерство труда и социальной защиты населения РК совместно с АО "Национальные информационные технологии" внедрило функционал по отображению информации о трудовом договоре в личном кабинете электронного правительства (egov.kz), передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.
Теперь каждый желающий, зайдя в личный кабинет, может проверить информацию о текущем трудовом договоре в разделе "Трудовая деятельность", где отображается название предприятия, дата заключения, номер договора и должность. Необходимо отметить, что в личном кабинете отображается данные только по договорам, зарегистрированным в Единой системе учета электронных трудовых договоров, разработанной МТСЗН РК.
Напомним, с прошлого года в Казахстане в пилотном режиме работает проект "Единая система учета электронных трудовых договоров", в котором хранятся данные о трудовых отношениях между работодателями и работниками. На сегодняшний день в системе зарегистрированы более 18 тыс. предприятий и 793 тыс. трудовых договоров. Основными преимуществами этого проекта являются упрощение процесса трудоустройства в связи с отсутствием необходимости сбора бумажных документов, защита от социальных рисков благодаря отображению наличия договора, взносов и отчислений в фонды, а также закреплению обязательств работодателя перед работником.