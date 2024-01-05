Информацию о хищениях из бюджета прокомментировали в КазНАИУ

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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет» высказались по поводу информации прокуратуры Алматы о хищении бюджетных средств, сообщает Kazpravda.kz.

Фото с сайта univero.cc

Как отмечается в заявлении вуза, указанные факты хищения были совершены в 2020 году при осуществлении госзакупок.

«Университетом в 2020 году заключены договора государственных закупок с ТОО «Ai-Tall» (по покупке и «селитра амиачная» на сумму 5,8 млн тенге), ТОО «КемалханСтройЭлит» (по покупке и доставке «аммофос» на сумму 15,8 млн тенге) и ТОО «КазТрайдСнаб» (по покупке и доставке семян «сахарная кукуруза» на сумму 22 млн тенге). По этим договорам установлены факты фиктивного составления акта подтверждения посева семян и обработки мест посева. Согласно заключению ТОО «ДарМирАудит» работниками университета государству причинён ущерб в размере 43,8 млн тенге», - говорится в комментарии учебного заведения.

Вместе с тем, отмечается, что университет имеет ряд нежилых коммерческих помещений (магазины, столовые и др.), которые сдаются в аренду индивидуальным предпринимателям с целью получения дохода. Так, с 2012 по 2022 годы ИП «Дана» последовательно арендовало коммерческие помещения (для магазина), при этом ежемесячная арендная плата передавалась бывшему работнику университета наличными деньгами и мобильными переводами, однако на расчетный счет университета не вносилась.

Данные факты зарегистрированы в ЕРДР по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190 ч. 3 п. 1 УК РК и ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК.

«Новое руководство университета с 2023 года принимает все необходимые меры по возврату незаконно выведенных активов, в том числе, общежитий и учебных аудиторий вуза, и по приведению деятельности университета в соответствие с требованиями законодательства РК», - заключили в пресс-службе КазНАИУ.

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