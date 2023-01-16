Информацию о том, что центры занятости станут платными, прокомментировали в Минтруда

Общество
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В министерстве отметили, что услуги центров занятости всегда оказывались населению на бесплатной основе и далее тоже будут оказываться бесплатно.

Фото: Kazpravda.kz

В СМИ появились сообщения о том, что услуги центров занятости по всей стране вскоре станут платными. Якобы для безработных, обращающихся за помощью, уже разрабатывают специальную тарифную сетку. Информацию опровергли в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

«Услуги центров занятости всегда оказывались населению на бесплатной основе и далее тоже будут оказываться бесплатно. В целях обеспечения более широкого охвата населения мерами содействия занятости предусматривается трансформация центров занятости. Одним из ее направлений станет внедрение тарифов на услуги центров занятости, которые будут влиять на заработную плату их работников, то есть, оплата труда сотрудников центров занятости будет напрямую зависеть от количества трудоустроенных граждан. Речь идет о тарифной сетке зарплат сотрудников центров занятости, но никак не о каких-то тарифах для населения», — сообщил руководитель пресс-службы ведомства Александр Кононец.

Он также добавил, что пилотная апробация трансформации начнется в текущем году в трех регионах страны: в Астане, в Карагандинской и Туркестанской областях.

 

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