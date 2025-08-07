Такого вида социальной помощи не существует, заявили в ведомстве, передает Kazpravda.kz
"Информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, о том, что гражданам Казахстана, родившимся в период с 1949 по 2010 годы, положены выплаты в размере 70 000 тенге, не соответствует действительности. Для перечисления средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке", - говорится в сообщении.
Такого вида социальной помощи не существует. В ведомстве отмечают, что указанная ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуется не переходить по ссылке.
Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414.
Граждан просят доверять информации только из официальных источников.
Распространение ложной информации карается по закону, добавили в Минтруда.