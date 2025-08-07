"Информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, о том, что гражданам Казахстана, родившимся в период с 1949 по 2010 годы, положены выплаты в размере 70 000 тенге, не соответствует действительности. Для перечисления средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке", - говорится в сообщении.