Помощник Президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям Арман Кырыкбаев встретился с молодежью Алматы и обсудил основные положения проекта новой Конституции, сообщает Kazpravda.kz

Диалог получился открытым и насыщенным: студенты, активисты и общественники задали десятки вопросов, в том числе касающиеся конкретных возможностей для молодежи.

Что новая Конституция даст молодежи? Именно этот вопрос стал одним из самых обсуждаемых на встрече. Отвечая на него, Арман Кырыкбаев отметил, что проект новой Конституции, вынесенный на республиканский референдум 15 марта, не просто отвечает современным вызовам, но и закладывает основу для долгосрочного развития страны.

Особый акцент сделан на гарантиях прав человека, поддержке предпринимательства, обеспечении качественного образования, а также развитии науки и инноваций.

По словам помощника Президента, новая Конституция формирует правовую базу для становления образованного, конкурентоспособного и технологически грамотного поколения. Усиленная поддержка молодых ученых и стартап-проектов рассматривается как один из стратегических приоритетов государства.

Вместе с тем, в ходе встречи активно обсуждались инициативы Президента – «Справедливый Казахстан», «Таза Қазақстан» и «Закон и порядок», которые нашли отражение в проекте Новой Конституции.