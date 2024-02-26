Инклюзивное и качественное развитие

Как подчеркнул глава Национального банка РК Тимур Сулейменов на заседании экономического клуба, в рамках которого проходило обсуждение, такой документ, как план развития, должен быть у любого государства.

– Нам нужна стратегия среднесрочного характера, результаты которой мы конкретно почувствуем в ближайшие годы, – отметил он.

Документ был разработан по поручению Главы государства. Агентством по стратегическому планированию и реформам РК (АСПИР) была проделана большая работа по формированию этой стратегии, вместе с тем и со стороны экспертного сообщества, и со стороны разработчиков есть заинтересованность в его рассмотрении и доработке плана.

В обсуждении важного для страны документа приняли участие председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Жандос Шаймарданов, директор КИСИ Еркин Тукумов, заместитель председателя АСПИР Олжас Тулеуов, управляющий директор Jusan Analytics Ануар Куандыков, депутаты Мажилиса Парламента, руководители и представители аналитических и консалтинговых центров, известные экономисты страны.

Еркин Тукумов отметил, что КИСИ предложил площадку для экспертного обсуждения проекта Национального плана развития «Казахстан-2029», понимая, насколько это важный и нужный для страны документ, по которому от экономистов необходимы экспертиза и конструктивная оценка.

– Президент не раз говорил о важности учас­тия экспертного сообщества в подготовке стратегических документов страны, в том числе по новой экономической политике. Нам важно уже сейчас понять и без промедления доработать этот документ и доступным языком объяснить гражданам, как эта стратегия будет служить интересам всего населения страны, как будет развиваться наше государство, какие образы будущего мы строим. Какими будут ВВП и показатели реального сектора экономики в его реализации, как улучшится благосостояние граждан (немаловажный фактор – инклюзивность), получит ли население равный доступ к улучшениям жизни, к образованию, медицине. То есть дать доступное для простого человека понимание того, какой будет наша страна в ближайшее время, как улучшится жизнь каждого казахстанца, – сказал директор КИСИ.

Председатель АСПИР Жандос Шаймарданов обратил внимание, что документ уже прошел ряд обсуждений с государственными органами и 5 февраля был опубликован на портале открытых НПА. По нему получено много отзывов, комментариев и предложений со стороны экспертного сообщества.

– При разработке документа мы привлекали не только государственные органы, но также казахстанских и зарубежных экспертов. Сейчас еще идет обсуждение на разных площадках. Документ пока в разработке, это еще не финальная версия. В ходе обсуж­дения мы его дорабатываем и планируем в конце февраля – начале марта запустить третий этап согласования с государственными органами, – сообщил спикер.

Заместитель председателя АСПИР Олжас Тулеуов отметил, что текущее положение в мировой экономике ставит и другие задачи в создании проекта Национального плана РК до 2029 года.

– Будущее сейчас выглядит совсем иначе, чем мы представляли его 10 лет назад. Прогнозировались дальнейшее укрепление международного экономического сотрудничества, снижение торговых барьеров и рост мировой экономики. Сегодня протекционизм становится все более распространенным явлением в таких развитых странах, как США и государства ЕС. Эпоха рынка 1990-х практически закончилась с началом пандемии и привела к переосмыслению того, что наступает период ребалансировки, – поделился видением Олжас Тулеуов.

Депутат Мажилиса Парламента Альберт Рау подчеркнул, что одна из ключевых задач развития страны, которую определил Президент, – рост экономики и адекватный рост благосостояния населения. Поэтому важно понять, как удвоение ВВП будет соотноситься с ростом доходов населения.

Вопрос экономического неравенства доступа к инфраструктуре в регионах затронул депутат Мажилиса Никита Шаталов. Он подчеркнул важность качественного развития здравоохранения и образования как сфер, которые напрямую влияют на развитие человеческого капитала.

Председатель попечительского совета Центра прикладных исследований TALAP Рахим Ошакбаев акцентировал внимание на необходимости создания благоприят­ных условий для повышения качества жизни. По его словам, основная претензия к плану – то, что в нем не просматривается инклюзивность экономического роста. Да, есть цель по удвоению ВВП, но как это скажется непосредственно на гражданах?

Управляющий директор ТОО «Visor Holding» экономист Алмас Чукин уверен: нужно наращивать собственные производственные мощности.

– Документ должен включать список конкретных проблем по отраслям, их решения и понимать, во сколько это нам все обойдется. Есть два пути: или увеличивать доходы, или же сокращать расходы и увидеть цифру, каким будет бюджет к 2029 году, – считает экономист.

Идею выстроить консолидированный бюджет поддержал и Мурат Темирханов, экономист, советник председателя правления АО «Halyk Finance». По его мнению, нужно расписать все детально и сделать прикладной анализ доходно-расходной час­ти, построить модель, от которой и будет зависеть бюджет.

– Самое главное – показатели производительности, которые у нас за последние шесть-семь лет снижаются. В то же время есть дефицит инвестиций в большие проекты. По газу – дефицит для внутреннего потребления и нехватка инвестиций, потому что внутренние цены дешевле экспорт­ных. Именно здесь должна быть усилена роль государства. Но чтобы сделать скачок в экономике, нужны структурные изменения – разгосударствление и строительство реального сектора рыночной экономики, – подчеркнул Мурат Темирханов.

Член Общественной палаты при Мажилисе Ерлан Смайлов считает, что необходимо в KPI Правительства и министерств включить исполнение нацплана. По его словам, если сейчас приоритетом является повышение казахстанского содержания, если идет повышение индикатора страновой ценности, то имеет смысл установить индикаторы исполнения для Правительства и профильных министерств по ключевым показателям технологического усложнения экономики.

Тему инвестиций поддержал комментариями Марат Каирленов, директор консалтинговой компании Ulagat Consulting Group. Он отметил, что инвестиционная политика нуждается в пересмотре.

– У нас есть ряд предложений по пересмотру инвестиционной политики. Индикаторы не отражают ситуацию в Казахстане. Так, например, арестованные счета выросли в пять раз, необходимо активно создавать рабочие места. Одной из мер может стать отмена утилизационного сбора для автомобилистов, – перечислил эксперт.

Все предложения и замечания в результате экспертного обсуждения были приняты в работу.