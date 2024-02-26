Инклюзивное и качественное развитие Свежий выпуск 26 февраля 2024 г. 2:05 22 Лилия Сыздыкова На площадке Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК обсужден проект Национального плана развития «Казахстан-2029». фото из архива "КП" Как подчеркнул глава Национального банка РК Тимур Сулейменов на заседании экономического клуба, в рамках которого проходило обсуждение, такой документ, как план развития, должен быть у любого государства. – Нам нужна стратегия среднесрочного характера, результаты которой мы конкретно почувствуем в ближайшие годы, – отметил он. Документ был разработан по поручению Главы государства. Агентством по стратегическому планированию и реформам РК (АСПИР) была проделана большая работа по формированию этой стратегии, вместе с тем и со стороны экспертного сообщества, и со стороны разработчиков есть заинтересованность в его рассмотрении и доработке плана. В обсуждении важного для страны документа приняли участие председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Жандос Шаймарданов, директор КИСИ Еркин Тукумов, заместитель председателя АСПИР Олжас Тулеуов, управляющий директор Jusan Analytics Ануар Куандыков, депутаты Мажилиса Парламента, руководители и представители аналитических и консалтинговых центров, известные экономисты страны. Еркин Тукумов отметил, что КИСИ предложил площадку для экспертного обсуждения проекта Национального плана развития «Казахстан-2029», понимая, насколько это важный и нужный для страны документ, по которому от экономистов необходимы экспертиза и конструктивная оценка. – Президент не раз говорил о важности участия экспертного сообщества в подготовке стратегических документов страны, в том числе по новой экономической политике. Нам важно уже сейчас понять и без промедления доработать этот документ и доступным языком объяснить гражданам, как эта стратегия будет служить интересам всего населения страны, как будет развиваться наше государство, какие образы будущего мы строим. Какими будут ВВП и показатели реального сектора экономики в его реализации, как улучшится благосостояние граждан (немаловажный фактор – инклюзивность), получит ли население равный доступ к улучшениям жизни, к образованию, медицине. То есть дать доступное для простого человека понимание того, какой будет наша страна в ближайшее время, как улучшится жизнь каждого казахстанца, – сказал директор КИСИ. Председатель АСПИР Жандос Шаймарданов обратил внимание, что документ уже прошел ряд обсуждений с государственными органами и 5 февраля был опубликован на портале открытых НПА. По нему получено много отзывов, комментариев и предложений со стороны экспертного сообщества. – При разработке документа мы привлекали не только государственные органы, но также казахстанских и зарубежных экспертов. Сейчас еще идет обсуждение на разных площадках. Документ пока в разработке, это еще не финальная версия. В ходе обсуждения мы его дорабатываем и планируем в конце февраля – начале марта запустить третий этап согласования с государственными органами, – сообщил спикер. Заместитель председателя АСПИР Олжас Тулеуов отметил, что текущее положение в мировой экономике ставит и другие задачи в создании проекта Национального плана РК до 2029 года. – Будущее сейчас выглядит совсем иначе, чем мы представляли его 10 лет назад. Прогнозировались дальнейшее укрепление международного экономического сотрудничества, снижение торговых барьеров и рост мировой экономики. Сегодня протекционизм становится все более распространенным явлением в таких развитых странах, как США и государства ЕС. Эпоха рынка 1990-х практически закончилась с началом пандемии и привела к переосмыслению того, что наступает период ребалансировки, – поделился видением Олжас Тулеуов. Депутат Мажилиса Парламента Альберт Рау подчеркнул, что одна из ключевых задач развития страны, которую определил Президент, – рост экономики и адекватный рост благосостояния населения. Поэтому важно понять, как удвоение ВВП будет соотноситься с ростом доходов населения. Вопрос экономического неравенства доступа к инфраструктуре в регионах затронул депутат Мажилиса Никита Шаталов. Он подчеркнул важность качественного развития здравоохранения и образования как сфер, которые напрямую влияют на развитие человеческого капитала. Председатель попечительского совета Центра прикладных исследований TALAP Рахим Ошакбаев акцентировал внимание на необходимости создания благоприятных условий для повышения качества жизни. По его словам, основная претензия к плану – то, что в нем не просматривается инклюзивность экономического роста. Да, есть цель по удвоению ВВП, но как это скажется непосредственно на гражданах? Управляющий директор ТОО «Visor Holding» экономист Алмас Чукин уверен: нужно наращивать собственные производственные мощности. – Документ должен включать список конкретных проблем по отраслям, их решения и понимать, во сколько это нам все обойдется. Есть два пути: или увеличивать доходы, или же сокращать расходы и увидеть цифру, каким будет бюджет к 2029 году, – считает экономист. Идею выстроить консолидированный бюджет поддержал и Мурат Темирханов, экономист, советник председателя правления АО «Halyk Finance». По его мнению, нужно расписать все детально и сделать прикладной анализ доходно-расходной части, построить модель, от которой и будет зависеть бюджет. – Самое главное – показатели производительности, которые у нас за последние шесть-семь лет снижаются. В то же время есть дефицит инвестиций в большие проекты. По газу – дефицит для внутреннего потребления и нехватка инвестиций, потому что внутренние цены дешевле экспортных. Именно здесь должна быть усилена роль государства. Но чтобы сделать скачок в экономике, нужны структурные изменения – разгосударствление и строительство реального сектора рыночной экономики, – подчеркнул Мурат Темирханов. Член Общественной палаты при Мажилисе Ерлан Смайлов считает, что необходимо в KPI Правительства и министерств включить исполнение нацплана. По его словам, если сейчас приоритетом является повышение казахстанского содержания, если идет повышение индикатора страновой ценности, то имеет смысл установить индикаторы исполнения для Правительства и профильных министерств по ключевым показателям технологического усложнения экономики. Тему инвестиций поддержал комментариями Марат Каирленов, директор консалтинговой компании Ulagat Consulting Group. Он отметил, что инвестиционная политика нуждается в пересмотре. – У нас есть ряд предложений по пересмотру инвестиционной политики. Индикаторы не отражают ситуацию в Казахстане. Так, например, арестованные счета выросли в пять раз, необходимо активно создавать рабочие места. Одной из мер может стать отмена утилизационного сбора для автомобилистов, – перечислил эксперт. Все предложения и замечания в результате экспертного обсуждения были приняты в работу. #КИСИ #Национальный план #Казахстан-2029