Инновации для сельского хозяйства

В мероприятии, организованном Министерством науки и высшего образования РК, приняли участие ученые, аграрии и эксперты Казахстана, Германии и Китая.

Вице-министр науки и высшего образования РК Дархан Ахмед-Заки отметил, что такие встречи позво­ляют формировать приоритеты научно-технического развития.

Участники сессии сфокусировали внимание на таких ключевых проблемах агросектора, как рацио­нальное использование водных ресурсов и развитие ирригационных систем, оптимизация поч­венного анализа для повышения урожайности, внедрение искусственного интеллекта в процессы хранения и управления зерном. Были предложены решения по запуску новых исследовательских проектов по коммерциализации и автоматизации кормозаготовки.