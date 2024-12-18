Инновации для сельского хозяйства

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Научно-технологическая сессия в Kozybayev University способствовала модернизации агро­промышленного комплекса
Северного Казахстана.

Фото Северо-Казахстанского университета

В мероприятии, организованном Министерством науки и высшего образования РК, приняли участие ученые, аграрии и эксперты Казахстана, Германии и Китая.

Вице-министр науки и высшего образования РК Дархан Ахмед-Заки отметил, что такие встречи позво­ляют формировать приоритеты научно-технического развития.

Участники сессии сфокусировали внимание на таких ключевых проблемах агросектора, как рацио­нальное использование водных ресурсов и развитие ирригационных систем, оптимизация поч­венного анализа для повышения урожайности, внедрение искусственного интеллекта в процессы хранения и управления зерном. Были предложены решения по запуску новых исследовательских проектов по коммерциализации и автоматизации кормозаготовки.

#сельское хозяйство #сессия #наука #Kozybayev University

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