Инновации для сельского хозяйства Свежий выпуск 18 декабря 2024 г. 0:30 62 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО Научно-технологическая сессия в Kozybayev University способствовала модернизации агропромышленного комплекса Северного Казахстана. Фото Северо-Казахстанского университета В мероприятии, организованном Министерством науки и высшего образования РК, приняли участие ученые, аграрии и эксперты Казахстана, Германии и Китая. Вице-министр науки и высшего образования РК Дархан Ахмед-Заки отметил, что такие встречи позволяют формировать приоритеты научно-технического развития. Участники сессии сфокусировали внимание на таких ключевых проблемах агросектора, как рациональное использование водных ресурсов и развитие ирригационных систем, оптимизация почвенного анализа для повышения урожайности, внедрение искусственного интеллекта в процессы хранения и управления зерном. Были предложены решения по запуску новых исследовательских проектов по коммерциализации и автоматизации кормозаготовки. #сельское хозяйство #сессия #наука #Kozybayev University