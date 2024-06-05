Инновации для улучшения производственных процессов

Область Абай – один из лидеров страны по добыче полезных ископаемых. Между тем их добыча и производство – дело не из легких. Сегодня крупнейшим производителем меди в регионе является ТОО «KAZ Minerals Aktogay», которое вот уже не первый год благодаря использованию передовых технологий и строгому контролю качества продукции обеспечивает стабильное производство. Производство здесь – слаженный процесс, каждый этап которого играет важную роль.

Впрочем, руду сначала нужно добыть. На Актогае в год добывается более 85 млн тонн руды. Делается это в карьере, где на сегодняшний день работают более 500 человек и более сотни единиц горной техники. Для управления техникой здесь применяются многочисленные системы управления и диспетчеризации. Система дает возможность в реальном времени регулировать технику и реагировать на ту или иную ситуацию моментально. Для эффективной отработки на месторождении задействованы все необходимые службы с применением высоких технологий и оборудования. Основное внимание руководства компании, к слову, направлено на безопасность. Для этого здесь применяется множество систем, которые контролируют безопасность, например, в настоящее время на стадии внедрения находится система против столкновения горного оборудования.

Сами сотрудники отмечают: работа сложная, но жутко интересная.

- Бурение в карьере – это очень важно, можно сказать, это самое начало всех работ. Сейчас мы бурим глубину 11 метров. Новая техника очень комфортная, управление кнопочное, легкое. Каждая скважина индивидуальная, поэтому даже увлекаешься и не замечаешь, как время пролетает. Мне очень нравится моя работа: и вождение самосвала, и бурение, – признается оператор-универсал Наталья Хлебникова.

Наталья пришла в компанию пять лет назад на малотоннажный автомобиль. После прошла тренинг-обучение, получила допуск к работе и решила пойти на самосвал.

- У меня вызвал восторг самосвал, как только его увидела! И я решила, что хочу им управлять. Прошла соответствующее обучение. Проработала два года на самосвале, потом пошла на буровую установку. Это очень интересный опыт. Но для того, чтобы здесь работать, нужно иметь жилку, интерес к технике. Нужно обладать внимательностью, чтобы добыть ту же руду, – говорит Наталья Хлебникова.

После добычи руда отправляется на первый этап производства – дроб­ление. Отсюда по конвейеру она транспортируется на склад дроб­леной руды, откуда она подается на измельчение. После руду ждет участок флотации и реагентное отделение. Завершающий этап – фильтрация, упаковка и отгрузка готовой продукции. На месторож­дении есть две фабрики. Одна из которых была запущена в 2021 году и за рекордные 3 месяца достигла производственной мощности.

Но есть еще одна цепочка, где выпускается уже готовая медь высшей пробы 99,99. О ней подробно рассказал начальник службы по обогащению окисленных руд ТОО «KAZ Minerals Aktogay» Даурен Байжигитов.

– Самосвалами из карьера руда перевозится на участок кучного выщелачивания, который имеет форму пирамиды. Туда подается технологический раствор, который переводит ионы меди в жидкое состояние. После чего раствор перекачивается на завод жидкостной экстракции, где с помощью специальных реагентов медь переходит из одного раствора в другой. После этого раствор, обогащенный медью, переходит в цех электролиза и осаждается с помощью электрического тока в электролизных ваннах. Цикл осаждения меди около 6–7 дней, после чего идет обдирка с помощью автоматизированного робота. Далее медь упаковывается в стандартные пакеты и отправляется покупателю. Наш завод является уникальным по нескольким причинам. Во-первых, это самое большое производство в Казахстане. Во-вторых, наш завод является безотходным производством, так как все технологические процессы у нас замкнутые. В-третьих, наша готовая продукция является конечной в металле, – говорит Даурен Байжигитов.

На сегодняшний день объем произ­водства завода по переработке окисленной руды составляет 20–25 тыс. тонн катодной меди с отсыпанной окисленной рудой около 12 млн тонн в год. В работе задействовано около 230 человек. Из них примерно 100 человек – технологический персонал, остальные – сотрудники вспомогательных служб: механики, инженеры и другие, в том числе на случай, если понадобится ремонт какой-либо техники. В цехе по проведению капитальных ремонтов есть все необходимое оборудование и техническое приспособление, чтобы работа выполнялась в первую очередь безопасно, эффективно и с соблюдением всех стандартов качества с учетом мировых практик.

– Любое оборудование специфичное. Обычно в нашем распоряжении находятся все необходимые инструменты. Если же чего-то не хватает, мастера участка предлагают свои идеи, новшества. Также есть современные инженерные технические решения, как электронные киоски, где доступна любая техническая информация. Любой механик в любой момент может подойти к киоскам, получить информацию о проводимом ремонте, зайти в специализированные разделы и вытащить любую необходимую схему. Есть установленные сроки на выполняемые работы, составляется план и отслеживается ежедневно. Если возникают какие-то нюансы, пытаемся их на месте уладить. Все под контролем мастера, у которого есть свой штат механиков. Также привлекаются сотрудники подрядных организаций, которые оказывают техническую поддержку в специфичные моменты, когда необходима их помощь. Мы стараемся выполнять работу не просто качественно в техническом плане, но и следим за тем, чтобы в цеху все находилось на своих местах, была соблюдена оптимизация, чтобы ребята работали в чистых условиях, – говорит начальник службы по ремонту и обслуживанию горной техники ТОО «KAZ Minerals Aktogay» Ануар Жумабаев.

Как отмечают в цехе, организация порядка – это прежде всего безопас­ность рабочего места. Поэтому сотрудники компании стараются работать в превентивном режиме, исключать аварийные ремонтные работы насколько это возможно.

– Мы привлекаем другие отделы, мониторим систему ежедневно. Когда мы производим набор сотрудников, мы учитываем все необходимые компетенции, которыми они должны обладать. Нужно, чтобы они имели опыт работы с больше­грузными машинами, с карьерной мобильной специализированной техникой. Всего в службе по ремонту около 300 человек, включая персонал инженерного состава, – заключает Ануар Жумабаев.

Слаженная работа персонала позволила за рекордные три месяца вывести на максимальную произ­водственную мощность вторую фабрику по обогащению сульфидной руды, запущенную на Актогае в октябре 2021 года.

– У нас задействованы две большие обогатительные сульфидные фабрики. Первая фабрика по переработке сульфидных руд была запущена в 2016-м, а вторая фабрика была запущена в 2021 году, старт которой дал Глава государства

Касым-Жомарт Токаев. Данная фабрика в течение трех месяцев достигла проектной мощности 2 500 тонн в час. В текущий момент переработка составляет до 4 000 тонн в час – это максимальная наша производительность. За 2023 год было произ­ведено 252 тысячи тонн меди, что в несколько раз превысило ожидаемые плановые показатели. Также у нас наблюдается превышение по переработке на первой фабрике около 2%, на второй фабрике – 5,6%. За 2024 год плановый показатель переработки составляет 28,5 миллиона тонн руды для каждой фабрики. На текущий момент мы идем по плану, с небольшим опережением, – рассказал начальник производственного управления ТОО «KAZ Minerals Aktogay» Гани Советов.

Отдают должное в компании и новейшему оборудованию, отвечающему всем мировым стандартам.

– У нас установлено уникальное оборудование. Это, например, дробилка, номинальная мощность которой составляет до 5 000 тонн в час. Она установлена на участке первичного дробления. Руда после первичного дробления поступает на склад крупнодробленой руды, затем транспортируется на участки измельчения, где происходит измельчение рудной массы на мельнице, которая также входит в число новейшего оборудования, – добавляет Гани Советов.

В компании уверены, что постоян­ные усовершенствования и инновации для улучшения произ­водственных процессов и оптимизации использования ресурсов позволяют ей оставаться в числе лидеров на рынке производства меди.