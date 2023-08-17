Инновации поддержат

Общество
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Дина Боранбаева

Специальные гранты в размере трех миллионов тенге получили десять молодых жителей области Жетысу на реализацию инновационных проектов.

В течение года благодаря такой поддержке в регионе будет открыт коворкинг-центр по привлечению молодых людей к чтению, реализован научный проект «Укрепление психологического здоровья несовершеннолетних и профилактика суицидального поведения», появится голографический 3D-веер, а также будет снят короткометражный фильм «Қасқыр ұлыған түнде».

Обладатели грантов были определены среди почти сотни участников конкурса «Тәуелсіз­дік ұрпақтары», который при поддержке акима области Бейбита Исабаева был проведен впервые специально для представителей поколения независимости, мечтающих внести свой вклад в развитие региона и страны. Соискатели представили на суд комиссии проекты по направлениям «Культура», «Наука», «Бизнес», «Медиа» и «IT».

#Жетысу #инновации #проекты #гранты #коворкинг-центр

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