Инновации поддержат

В течение года благодаря такой поддержке в регионе будет открыт коворкинг-центр по привлечению молодых людей к чтению, реализован научный проект «Укрепление психологического здоровья несовершеннолетних и профилактика суицидального поведения», появится голографический 3D-веер, а также будет снят короткометражный фильм «Қасқыр ұлыған түнде».

Обладатели грантов были определены среди почти сотни участников конкурса «Тәуелсіз­дік ұрпақтары», который при поддержке акима области Бейбита Исабаева был проведен впервые специально для представителей поколения независимости, мечтающих внести свой вклад в развитие региона и страны. Соискатели представили на суд комиссии проекты по направлениям «Культура», «Наука», «Бизнес», «Медиа» и «IT».