Инновации поддержат Общество 17 августа 2023 г. 0:40 37 Дина Боранбаева Специальные гранты в размере трех миллионов тенге получили десять молодых жителей области Жетысу на реализацию инновационных проектов. В течение года благодаря такой поддержке в регионе будет открыт коворкинг-центр по привлечению молодых людей к чтению, реализован научный проект «Укрепление психологического здоровья несовершеннолетних и профилактика суицидального поведения», появится голографический 3D-веер, а также будет снят короткометражный фильм «Қасқыр ұлыған түнде». Обладатели грантов были определены среди почти сотни участников конкурса «Тәуелсіздік ұрпақтары», который при поддержке акима области Бейбита Исабаева был проведен впервые специально для представителей поколения независимости, мечтающих внести свой вклад в развитие региона и страны. Соискатели представили на суд комиссии проекты по направлениям «Культура», «Наука», «Бизнес», «Медиа» и «IT». #Жетысу #инновации #проекты #гранты #коворкинг-центр