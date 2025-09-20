Школа открылась в 2016 году при поддержке партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас здесь обучаются 2,8 тыс. детей. Школа примечательна тем, что в этом году ее посетили Президент страны Касым-Жомарт Токаев и Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед­ бен Заид Аль Нахаян.

О том, что в школе господствуют новые технологии, говорит все вокруг. При входе внимание привлекает большой сенсорный экран с ИИ-роликом: виртуальная девочка рассказывает о требованиях к школьной форме, правилах и достижениях выпускников. А в интерактивном музее благодаря цифровым гидам вы погрузитесь в историю учебного заведения.

Все это часть проекта «Цифровая школа». Как отмечает директор учебного заведения Самал Нугуманова, здесь целенаправленно развивают цифровизацию с 2023 года. Ведется разделение предметов естественно-научного и математического цикла на семь направлений: IT STEM, FAB LAB, робототехника, прикладная математика, биоинженерия, математическое моделирование, биохимия.

– Наша цель – не просто познакомить детей с новыми технологиями, а встроить их в учебный процесс, – говорит директор.

Для этого 80 педагогов прошли обу­чающие курсы по цифровизации. К примеру, они изучили более 200 нейросетей и отобрали из них 33, которые оказались наиболее полезными и стабильными.

– В прошлом году сразу приступили к экспериментальному внедрению ИИ в учебный процесс, – рассказывает Самал Нугуманова. – Конечно, были опасения: насколько они безопасны для детей и учителей, будет ли реальный эффект. Мы начали проверять каждую сеть на уроках, сравнивали результаты, искали самые удобные и полезные.

Цель была амбициозной – объединить все цифровые решения на одной площадке. Поэтому выбор пал на платформу Google Workspace for Education. По словам директора, это целая экосистема, в которой собраны все важные сервисы и инструменты для урока. В том числе и Gemini AI – технология искусственного интеллекта. Учителей привлек тот факт, что платформа защищает персональные данные и дает простор для творчества.

В каждом кабинете установлена интерактивная­ доска, которая синхронизируется с ноутбуками учителей и учеников. В ходе урока преподаватель объясняет новую тему с помощью ИИ и тут же на платформе отправляет задания детям. Также в системе можно создавать планы уроков, стильные презентации, видеоролики и даже написать учебник.

Учитель физики Мейржан Монтакаев отмечает, что технология ИИ позволяет создавать задания «на лету» и отслеживать их выполнение.

– Я задаю тему урока в промпте, и система автоматически формирует задание. Я могу видеть в системе, как ученики их выполняют, и управлять процессом. То есть списать или взять готовое решение с платформы не получится. При этом вся информация урока остается в системе, которая защищена логином и паролем, – рассказывает педагог.

Учителей и детей увлекают творческие возможности ИИ. Так, преподаватель русского языка и литературы Жанар Айжарыкова за минуту создала книгу по стихотворению Александра Пушкина «Монастырь на Казбеке». Теперь ученики могут не только читать произведение, но и любоваться красивыми иллюстрациями, а также слушать аудиоверсию.

А учитель химии Фариза Жанадил показала в Gemini чат-боте репетитора по химии. Он помогает школьникам отвечать на вопросы, придумывать творческие задания, например, историю, где главными героями становятся молекулы азота и кислорода.

Мы увидели, как дети применяют ИИ на уроке английского языка. Тема урока – «Возобновляемые источники энергии». Две группы учеников за пять минут с помощью ИИ создали проект – видеоролик и книгу. Учитель Назым Шаймарданова наблюдала за творческим процессом. А затем команды выходили к доске и защищали проект на английском языке, отмечая преимущества использования зеленой энергии.

– В цифровой среде учитель сегодня выступает модератором. Мы даем направление, а 80 процентов работы выполняют дети. Это повышает интерес и самостоятельность, – считает педагог.

В отдельном кабинете группы учителей разрабатывают долгосрочные планы, опираясь на таксономию Блума. Эта методика делит образовательные цели на шесть уровней – от простого запоминания до анализа, синтеза и оценки.

– Мы считаем, что если не встроить искусственный интеллект в учебные цели, он так и останется внешним инструментом, – поясняет директор Самал Нугуманова. – Методика помогает выстроить логику урока, и учитель видит, как ребенок мыслит, анализирует, а не просто использует цифровые технологии.

Сами школьники легко и быстро осваи­вают инструменты ИИ. Они помогают им подтягивать слабые стороны и получать мгновенно нужные сведения по математике, физике, био­логии и другим предметам.

Ученица 11-го класса Малика Адильхан отмечает, что работа с ИИ экономит время:

– Если раньше подготовка к уроку занимала несколько часов, то теперь можно за пять минут создать презентацию или эссе. Нейросети выступают как помощники. Это оставляет время для других занятий и подготовки к поступлению в университет.

Следует подчеркнуть, что в школе строго соблюдают требования к базовому содержанию государственного стандарта. Как объясняет директор, учителя используют ИИ лишь в пределах допустимых норм программы.

– Искусственный интеллект – это инструмент, а не замена учителю. Он усиливает роль педагога, но никогда не заменит живое общение и воспитание, – уверена Самал Нугуманова.