Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев придает особое значение непрерывному развитию науки, поддержке перспективных научных исследований и повышению интеллектуального потенциала нашего народа.

Хочется отметить что в реа­лизации задач по развитию казах­станской науки, поставленных Президентом страны Касым-­Жомартом Токаевым, основная роль отводится исследовательским университетам. В Послании народу Казахстана Глава государства подчеркнул: «В целом перед казахстанским образованием и наукой стоит масштабная, неотложная задача – не просто поспевать за новыми веяниями, а быть на шаг впереди, генерировать тренды».

В национальной инновационной системе любой страны особую роль играют исследовательские университеты, которые являются важнейшим элементом наукоемкой экономики. Все известные мировые высокотехнологичные ареалы развиваются на базе исследовательских университетов и успешно выполняют роль драйверов инновационного развития своих стран и регионов. КазНУ им. аль-Фараби на практике реализует модель исследовательского университета, основываясь на результатах фундаментальных и прикладных исследований. Формируя механизм модернизации казахстанской экономики, университет выполняет исследования и разработки, полезные для общества и бизнеса. Основным вектором развития научной деятельности КазНУ является сохранение фундаментальных направлений исследований.

Университет уже сегодня крупная интеллектуальная корпорация, в которой функционирует уникальная научно-инновационная инфраструктура, не имею­щая аналогов в других вузах страны. Сейчас в университете 16 факультетов, 18 институтов и центров естественно-научного профиля, в том числе Центр физико-химических методов исследований и анализа, Научно-технологический парк, Нацио­нальная нанотехнологическая лаборатория открытого типа, 21 научно-исследовательский институт и центр социально-гуманитарного профиля. На основе этой базы реализуется кластерный подход «от генерирования идеи до коммерциализации».

С целью конвертации результатов научных работ в наукоемкие технологии и производство в 2021 году в КазНУ создан Центр коммерциализации технологий, который работает в направлении выстраивания содержательной кооперации между университетом и бизнесом с помощью внедрения в производство и последующей коммерциализации научных разработок, а также создания инновационных производств. Таким образом привлекаются дополнительные инвестиции в науку.

В рамках «10 Национальных проектов» приоритетным направлением Главой государства определено «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация». В КазНУ в 2021 году в целях развития прикладных исследований в области разработки лекарственных препаратов, устройств и способов создан Центр патологии сосудов, а также организовывается малотоннажное производство БАД на основе фитохимии.

В прошлом году учеными университета было выполнено более 330 научно-исследовательских проектов в рамках «10 Национальных проектов», утвержденных Президентом РК. На данном этапе ученые университета выполняют 14,2% от грантового финансирования научных проектов Республики Казахстан.

Высококачественные научные исследования – первая и важная стадия реализации «инновационного коридора», за которой следуют Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и коммерциализация научно-инновационных результатов. В КазНУ эффективно действуют инновационные предприятия, стартап- и спин-офф-компании, привлекшие за последние годы порядка двух миллиардов тенге в виде грантов по линии Всемирного банка и Фонда науки, запущены мелкосерийные производства по выпуску высокотехнологичной продукции.

Ученые КазНУ уже сегодня смогли заявить о новейших открытиях. Так, биотехнологи вуза с помощью бактерии создали биологический пластик, обладающий такими ценными свойствами, как экологичность, водорастворимость и биоразлагаемость. Для выпуска биоплас­тика достаточно биореактора, питательной среды и штамма. Сам материал можно производить в промышленных масштабах. Биопластик может заменить пластмассу, полученную из нефти. Таким образом, эпоха пластмассы в недалеком будущем может кануть в прошлое. В век глобализации для человечества необходимо создавать полезные вещи, которые поддерживали бы экологию и здоровье людей. С этой точки зрения открытие ученых КазНУ может стать величайшим достижением современности.

В рамках внедрения альтернативных источников энергии в университете ведется работа по налаживанию производства энергосберегающих газоразрядных ламп с наночастицами с прогнозируемым объемом не менее 50 000 единиц в год, с пос­ледующим наращиванием до 100 000 единиц ламп в год. Выпуск ламп с низкой себестоимос­тью, интенсивность свечения которых больше в полтора раза по сравнению с аналогичными люминесцентными лампами, может решить проблемы низкого объема отечественного производства и высокой доли импорта на рынке аналогичных продуктов и технологий.

Группа исследователей нашего вуза продолжает проектную работу по разработке эффективных фотокатализаторов на основе гетероструктурных нанокомпозитов, впервые полученных механохимическим способом. Реализация данного проекта увеличит конкурентоспособность науки Казахстана в облас­ти исследования возобновляемой энергетики. Как известно, мировые запасы нефти, газа и угля ограничены, и этот факт стимулирует ученых на поиск новых ее источников. Технология, разработанная исследователями КазНУ, является экономически рентабельной и выгодной по сравнению с другими методами получения фотокатализаторов. В результате полученные нанокомпозиты будут иметь низкую себестоимость. Создаваемый учеными водород в будущем станет альтернативным продуктом замены нефти, что поможет решить вопрос небесконечных природных ресурсов.

В сфере химии и новых материалов коммерческую привлекательность имеет производство органических стимуляторов NANOQUQIRT на основе наносеры. Результаты испытаний на объектах агропромышленного комплекса (ТОО «Амиран АГРО», ТОО «Бахус Глобал» и др.) уже показали эффективность серосодержащих препаратов для стимуляции роста растений и защиты растений от болезней и вредителей. Группой ученых-химиков также ведется работа по созданию натрий-ионных аккумуляторов, производство которых дешевле на 40% по сравнению с аналогами накопителей солнечной энергии, что выгодно для больших станций. При этом на данный момент в мире нет ни одного крупного производства подобных аккумуляторов.

Одна из разработок, направленных на развитие STEM-технологий в образовательных учреждениях, – инновационные конструкторы малых искусственных спутников Земли ALFASAT, предназначенные для обучения школьников и студентов основам разработки, проектирования, сборки, испытаний и эксплуатации космического аппарата. При работе с конструктором у учащихся развиваются не только Hard Skills, но и Soft Skills. Благодаря изучению материала в коман­де пользователи получают глубокие знания по проектированию нас­тоящего космического аппарата.

Научные проекты в области естественных наук зачастую требуют огромной и дорогостоя­щей инфраструктуры, которую ни одна страна не может себе позволить в одиночку – не каждое государство может иметь свой собственный большой адронный коллайдер. Поэтому для КазНУ, как и для других участников глобальной научной арены, особо важно сотрудничать с большим числом организаций, создавая условия для того, чтобы каждый коллаборатор был в состоянии позволить себе науку. Такой взаи­мовыгодный интерес, в свою очередь, приводит к чрезвычайно плодотворному перекрестному опылению идей, что только способствует дальнейшему продвижению научных знаний.

Именно поэтому для нас важную роль в интернационализации научно-исследовательской деятельности играет системное расширение международных научно-образовательных контактов, использование зарубежного опыта, взаимодействие с международными организация­ми. КазНУ, будучи лучшим университетом Казахстана, активно работает в направлении развития и обмена научными знания­ми: совместные исследования выполняются в рамках таких международных программ, как Erasmus+ и OSCE. Более того, в целях стимуляции развития казахстанской науки и усиления влияния отечественных исследователей на международной сцене ученые КазНУ тесно сот­рудничают с международными фондами и организациями, такими как Международное агентство университетов Франкофонии, Американские советы, Фонд Франции Сефасиль, Rufford Foundation, Фонд им. Розы Люксембург и т. д.

В ведущем вузе страны выстроена эффективная система подготовки научных кадров, что имеет большую актуальность в контексте перехода к диверсифицированной экономике. В данном контексте одним из целевых индикаторов транс­формации КазНУ в исследовательский университет является увеличение доли магистрантов и докторантов до 25% к 2025 году, что позволит усилить научный потенциал университета за счет молодых ученых.

КазНУ стал первым национальным университетом, запустившим за счет собственных средств в пилотном режиме программу постдокторантуры. Сегодня в университете работают постдок­торанты по таким приоритетным научным направлениям, как наноматериалы и нанотехнологии, ядерная физика, биотехнология, материаловедение, интеллектуальные системы, искусственный интеллект, экология, эпидемиология, дистанционное зондирование Земли, астрофизика, нейронаука, политология и другим. Программа доказала свою эффективность – постдок­торанты формируют научные группы, активно публикуются в журналах с высоким импакт-фактором.

Научно-исследовательская работа (НИР) студентов в вузе поставлена на качественно новый уровень, и в нее вовлечены около 10,5 тыс. студентов, магис­трантов и докторантов. Объемы финансирования научно-исследовательских работ, выделяемых на привлечение студентов к исследованиям на платной основе, составляют 10% от общего объема грантового финансирования НИР университета, или около 300 млн тенге.

В рамках студенческих бизнес-инкубаторов в КазНУ реализуется более 70 инновационных проектов по таким направлениям, как IT-технология, робототехника, альтернативная энергетика, биотехнология и биомедицина, маркетинг, социогуманитарные науки. Сформировав профессиональные компетенции, студенты с вузовской скамьи учатся создавать рабочие места, стартапы и собственные предприятия с ноу-хау технологиями.

Ежегодно ученые и ППС университета удостаиваются почетных званий, международных и государственных наград за вклад в развитие науки, награждаются медалями по результатам участия в научно-технических мероприятиях, становятся победителями различных конкурсов, что подтверждает их высокую профессиональную квалификацию. В феврале текущего года КазНУ им. аль-Фараби подписал Генеральное соглашение о ­сотрудничестве с 19 научно-исследовательскими институтами.

Я убежден, что ученые ­КазНУ могут и должны принимать активное участие в построении будущего нашей республики. Необходимо широкое привлечение ученых к решению социальных и экономических задач, стоящих перед Казахстаном, что в конечном счете будет способствовать построению конкурентоспособной экономики страны, основанной на знаниях. При этом основным вкладом в повышение глобальной конкурентоспособности научно-инновационной деятельности и увеличение ее вклада в социально-экономическое развитие страны являются укрепление кадрового и научного потенциала ученых, модернизация научной инфраструктуры, коммерциализация результатов НИОКР и координация научно-технологического развития.

На уровне министерств проходит экспертизу инвестиционный проект по трансформации ­КазНУ им. аль-Фараби в исследовательский университет. Проект направлен на усиление инновационной экосистемы университета за счет открытия центра Al-Farabi SciTech Center. Он будет ориентирован прежде всего на совместное использование его инфраструктуры учеными из разных областей науки. Все это позволит в свете построения нового Казахстана достичь высоких результатов и обеспечить устойчивое развитие университета путем создания эффективной модели корпоративного управления научно-инновационной деятельностью.