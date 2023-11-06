Иномарку с пассажиром угнали в Кокшетау

Происшествия
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Полицейские Кокшетау расследуют угон иномарки с пассажиром, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Как сообщается, BMW угнали с парковки одного из развлекательных заведений Кокшетау. Ее владелец в это время находился в помещении кафе, однако в салоне авто спал его знакомый, который не заметил, что машиной управляет не хозяин.

По словам потерпевшего, 2 ноября он вместе со своими знакомыми приехал в областной центр из Астаны. Решив вечером посидеть в кафе, оставил личную автомашину на стоянке, в это время один из его друзей уснул в салоне, и чтобы последний не замерз, авто осталось заведенным и с ключом зажигания в коробке передач. В последующем, именно он и сообщил о факте угона, проснувшись от сильного толчка, предположительно от разбившегося стекла.

Полицейским удалось разобраться в запутанной истории и установить лицо, возможно, причастное к хищению авто. Им оказался другой посетитель этого же кафе.

Из показаний горожанина следует, что на момент инцидента он находился в алкогольном опьянении и не помнит, как оказался в чужой машине. Очнулся он так же, как и пассажир, от сильного удара, не понимая, где находится, попросту вышел из авто и ушел в неизвестном направлении.

Данный факт полицейские зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 200 УК РК "Угон". Ведется расследование.

 

#угон #пассажир #иномарка

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