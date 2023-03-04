Иностранец погиб при столкновении двух грузовиков в Актюбинской области

Происшествия
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Страшная авария со смертельным исходом произошла на автодороге Самара-Шымкент, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

ДТП произошло 3 марта на автодороге Самара-Шымкент, вблизи поселка Калыбай Иргизского района.

На трассе столкнулись автовоз марки Volvo и грузовая автомашина DAF. 

В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель грузовой автомашины DAF, гражданин Республики Таджикистан.

Начато досудебное расследование. 

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