Иностранец погиб при столкновении двух грузовиков в Актюбинской области
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Страшная авария со смертельным исходом произошла на автодороге Самара-Шымкент, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
ДТП произошло 3 марта на автодороге Самара-Шымкент, вблизи поселка Калыбай Иргизского района.
На трассе столкнулись автовоз марки Volvo и грузовая автомашина DAF.
В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель грузовой автомашины DAF, гражданин Республики Таджикистан.
Начато досудебное расследование.