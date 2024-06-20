«Иностранную продукцию продают под брендом «Сделано в Казахстане» - Маулен Ашимбаев

Сенат, Экономика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Председатель Сената Маулен Ашимбаев раскритиковал действующую систему госзакупок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: Сенат

В стране 80% коррупционных правонарушений связаны с госзакупками. Чтобы уменьшать такого рода нарушения, нужна система мониторинга, которая работала бы не постфактум, а превентивно. Такое мнение высказал сегодня спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев в ходе заседания палаты.

«Очень важно, чтобы система мониторинга способствовала поддержке отечественных производителей, доли казахстанского содержания в государственных закупках. Глава государства поставил задачу до 60% довести долю нашей внутристрановой ценности в госзакупках. Сейчас, вы говорите, что 50% обеспечивается. Но, в то же время мы встречаемся с предпринимателями, и они поднимают вопрос, что некоторые из поставщиков, якобы поставляя казахстанскую продукцию, манипулируют, поставляют продукцию из других стран и ставят логотип «Сделано в Казахстане». Тем самым они участвуют в тендерах и имеют возможность выигрывать за счет демпинга, низкой цены», – сказал председатель палаты. 

Он отметил, что данный закон, в случае его принятия, будет способствовать созданию такой мониторинговой системы, госорганы выстроят соответствующую работу и по поддержке реальных казахстанских производителей, которые производят собственную продукцию, обеспечивают рабочими местами, платят налоги.

Отметим, сегодня под председательством спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева состоялось заседание палаты, в ходе которого депутаты рассмотрели ряд законов, включая закон «О государственных закупках» и сопутствующие ему «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам закупок и исключения излишней законодательной регламентации» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».

Комментируя законодательные поправки, спикер Сената напомнил, что в своем послании глава государства поручил внедрить качественно новую систему государственных закупок, и остановился на ключевых нормах закона.

#Сенат #госзакупки #Ашимбаев

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