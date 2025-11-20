На пленарном заседании сенатор Советбек Медебаев заявил о сокращении прямых иностранных инвестиций по итогам прошлого года на 28,5%, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Парламентарий подчеркнул, что уменьшение объема инвестиций наблюдается в 11 из 15 отраслей экономики, а наибольшее сокращение зафиксировано в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Кроме того, есть отрасли, в которых наблюдается не только снижение, но и отток.

«В этой связи дальнейшее улучшение инвестиционного климата, включая защиту прав и соблюдение законных интересов инвесторов является актуальной задачей», - подчеркнул Советбек Медебаев.

Сенатор предлагает несколько решений для усиления защиты инвесторов, связанных с совершенствованием механизма «Прокурорского фильтра».

Во-первых, расширить охват «фильтра», включив в него не только крупных, но и средних инвесторов в обрабатывающей и высокотехнологичной сферах.

Во-вторых, полностью оцифровать процесс согласования в информационных системах прокуратуры.

В-третьих, ввести единый чек-лист, по которому прокуроры будут оценивать обоснованность действий госорганов.

Эти меры, по словам депутата, снизят риски для бизнеса и помогут увеличить приток инвестиций в страну.