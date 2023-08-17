Иностранные машины обещал узаконить аферист алматинцам

Житель Алматы предлагал доверчивым горожанам оформить документы по легализации непоставленных на учет в РК авто за вознаграждение, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции города.

Фото: ДП Алматы

В ДП рассказали, что в качестве подозреваемого по части 3 уголовной статьи "Мошенничество" задержан гражданин Е., 1988 года рождения. 35-летнему жителю Алматы инкриминируется 45 фактов обмана.

Среди потерпевших - те, кто не успел узаконить иностранное авто в период кампании – до 1 июля этого года.

"Предприимчивый мужчина решил заработать на этом и предлагал доверчивым горожанам оформить документы за вознаграждение, которое составляло от 1,4 млн до 1,8 млн тенге. На сегодня зарегистрировано 45 эпизодов. По указанным фактам подозреваемый дал признательные показания", – рассказал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

В полиции отметили, что он взят под стражу.