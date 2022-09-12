Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев

Гражданка России, позиционировавшая себя хакером, обманула десятки казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города Алматы.

Н. 1997 года рождения с группой лиц неоднократно совершала мошенничество, используя информационные технологии.

«Сотрудниками отдела «К» подозреваемая задержана. Преступную схему, как установлено, женщина разработала вместе со своим земляком, который в социальной сети Instagram рекламировал услугу по взлому или восстановлению заблокированных аккаунтов. Потенциальные клиенты отправляли деньги на карты банков Казахстана, в зависимости от страны проживания. В дальнейшем Н. полученные деньги распределяла по указанию сообщника на другие карты, при этом часть денег оставляла себе», – рассказал начальник управления полиции Турксибского района полковник полиции Еркин Амантаев.

Действия фигурантов квалифицированы по пункту 4 части 3 уголовной статьи «Мошенничество». Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление причастности задержанной к совершению других преступлений на территории города и Казахстана.