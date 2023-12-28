Наркозакладчик-иностранец наработал на 10 лет колонии в Казахстане

25-летнего гражданина Узбекистана осудили за распространение наркотиков в Актюбинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД
В июне этого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники линейного отдела полиции на станции Актобе задержали 25-летнего гражданина Узбекистана.
У парня изъяли 11 пакетиков мефедрона общим весом 4,88 грамма.
Транспортные полицейские установили, что он работал закладчиком. В Telegram-чате иностранец получал от руководителя группы координаты тайников с наркотиков для их дальнейшей реализации в Актобе.
«Досудебное расследование проведено по уголовной статье «Незаконные хранение, перевозка в целях сбыта, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере». Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области гражданин Узбекистана признан виновным и ему назначено 10 лет лишения свободы», — подытожили в полиции.