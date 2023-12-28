Наркозакладчик-иностранец наработал на 10 лет колонии в Казахстане

25-летнего гражданина Узбекистана осудили за распространение наркотиков в Актюбинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: polisia.kz

В июне этого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники линейного отдела полиции на станции Актобе задержали 25-летнего гражданина Узбекистана.

У парня изъяли 11 пакетиков мефедрона общим весом 4,88 грамма.

Транспортные полицейские установили, что он работал закладчиком. В Telegram-чате иностранец получал от руководителя группы координаты тайников с наркотиков для их дальнейшей реализации в Актобе.