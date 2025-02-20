Институт независимых экспертов МСЭ внедрен в Казахстане

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

Ведется прием документов претендентов для включения в реестр независимых экспертов медико-социальной экспертизы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 января 2025 года в Казахстане внедрен институт независимых экспертов по освидетельствованию граждан, направляемых медицинскими организациями на медико-социальную экспертизу (МСЭ) в заочном проактивном формате, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК

Предполагается, что введение института независимых экспертов позволит привлечь в медико-социальную экспертизу профильных специалистов организаций здравоохранения, а также будет способствовать решению вопросов кадрового обеспечения службы МСЭ, снизит риски коррупционных правонарушений и повысит качество оказания государственной услуги по установлению инвалидности.

В целях эффективного внедрения данного института с сентября по декабрь 2024 года в пилотном режиме апробирован механизм привлечения независимых экспертов на медико-социальную экспертизу. В пилотном проекте участвовали 18 врачей, которые рассмотрели 7 532 акта МСЭ.

По результатам пилотного проекта были внесены изменения и дополнения в действующие нормативные правовые акты.

В настоящее время Комитетом регулирования и контроля в сфере социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК проводится прием документов претендентов для включения в реестр независимых экспертов медико-социальной экспертизы. Заявления подаются через Портал социальных услуг (aleumet.egov.kz), при этом претенденты дают согласие на сбор и обработку персональных данных.

Как сообщалось ранее, на сегодня заочное освидетельствование проводится по 30 нозологическим формам. С начала 2025 года в данном формате рассмотрено более 8,5 тыс. заявок на МСЭ со всех регионов Казахстана.

#освидетельствование #МСЭ #Институт независимых экспертов

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