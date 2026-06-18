Инструкторы из Индии проведут занятия по йоге в Астане

В Астане 21 июня состоится масштабное празднование Международного дня йоги. Мероприятие пройдет под девизом «Йога – искусство здорового долголетия», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Фото: акимат Астаны

Празднование станет частью международной инициативы, ежегодно отмечаемой 21 июня в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, инициированной Индией в 2014 году и поддержанной 177 государствами, включая Казахстан.

Основной площадкой празднования станет территория перед стадионом «Астана Арена». Ожидается, что оно объединит тысячи участников — представителей государственных органов, дипломатического корпуса, медицинских и образовательных учреждений, спортивных организаций, йога-сообществ и жителей города.

В программе праздника предусмотрены:

* 05:30 – сбор участников и регистрация;

* 06:00 – практика 108 кругов Сурья Намаскар;

* 08:00 – массовое занятие по общему протоколу йоги.

Для гостей праздника занятия проведут опытные инструкторы из Индии. Для участия необходимо иметь при себе коврик для йоги, головной убор и хорошее настроение.

Организаторами выступают Индийский культурный центр в Астане и Yoga Family Astana при поддержке акимата города.