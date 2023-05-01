Инструмент гражданской интеграции
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Владимир Ли, председатель корейского этнокультурного объединения области Жетысу
В своем выступлении на сессии АНК Касым-Жомарт Токаев сделал важный акцент на развитии государственного языка, который становится важнейшим фактором, цементирующим межнациональное согласие, дружбу и толерантность. Его изучение выходит на новый уровень: казахский язык должен стать инструментом гражданской интеграции и методом приобщения к лучшим достижениям научного прогресса и образования.