Инструмент гражданской интеграции

Это задача государственного масштаба, решение которой лежит на каждом жителе страны. Говоря о государственном языке, хотелось бы отметить нашу работу в данном направлении. Ассоциация корейцев Казахстана разработала собственную методику изучения казахского языка. Педагоги прошли соответствующее обучение и успешно преподают в каждом регионе. Для удобства граждан занятия проводятся бесплатно в онлайн-режиме. В области Жетысу за полтора года под руководством нашего педагога Ирины Цой 23 человека уже успешно овладели программой. Работа эта продолжается.

Краеугольным камнем в развитии страны становится вопрос нациестроительства, которому, как верно подчеркнул Президент, государственные органы не уделяли должного внимания. Настало время подойти к процессу со всей серьезностью, применяя научный подход. И АНК также должна приложить все усилия для этого.

И главное, что в реализации всех важных реформ и нововведений нас не должны сбивать различного рода провокации, коих, к сожалению, появляется немало. Задача ассамблеи сегодня, как и всегда – защищать наше единство, давать достойный и убедительный ответ всем возникающим вызовам, быть примером настоящего патриотизма.

Здесь сразу вспоминаются сильные, в самое сердце запавшие слова Главы государства о нашем небесно-голубом флаге, о бирюзовом паспорте независимого, светского, правового и авторитетного государства. Это то, чем каждый казахстанец по праву гордится, и эта гордость для каждого из нас является стимулом для дальнейшей продуктивной деятельности.