Интеграция

Сегодня, говоря о Евразийском экономическом союзе, кое-кто из экспертов и политиков пугает мировое общественное мнение мифической «реинкарнацией» Советского Союза. Считаю, что рассуждения на этот счет далеки от реальности и беспочвенны.

Во-первых, сегодня для реинтеграции по советскому образцу просто нет институциональной базы. Все окончательно и бесповоротно стало достоянием истории.

Во-вторых, народы постсоветского пространства построили свою собственную государственность. В-третьих, нынешняя система собственности, социальная структура и экономический уклад наших обществ ушли далеко вперед от советской архаики.

И в этом мы едины во мнении с руководством России и Беларуси.

Нурсултан НАЗАРБАЕВ, Президент Казахстана