Интеллектуальные системы помогут обеспечить безопасное управление транспортной инфраструктурой

Транспорт , Цифровизация
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Рустем Алиев

Все прошедшее лето новостные ленты пестрели сообщениями о ДТП на загородных трассах. При этом в комментариях казахстанцы задавались одним вопросом: почему дороги в стране становятся лучше, но аварийность не снижается, а наоборот, растет?

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Ответ лежит на поверхности: в Казахстане наблюдается автомобильный бум. В первой половине 2024 года из автосалонов выехало свыше 83 тыс. новых автомобилей, и большая часть из них приобретена теми, кто впервые садится за руль. Больше машин – выше вероятность аварий.

Говоря в нынешнем сентябрьском Послании об аварийности на дорогах, Президент Касым-Жомарт Токаев заострил внимание на необходимости улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры и внедрения интеллектуальных систем. При этом он поручил запустить единую цифровую платформу, на которой будет отражаться вся информация о строительстве и ремонте дорог, в том числе внутригородских.

Рост числа автомобилей на дорогах неизбежен. Магистрали играют ключевую роль в экономике любой страны, обеспечивая связь между регионами и городами. Цифровизация при этом может сделать управление транспортной инфраструктурой более эффективным, безопас­ным и экономически выгодным. Особенно в данном отношении сейчас преуспевают Китай и европейские страны.

В Казахстане тоже имеются достойные внимания проекты цифровизации, направленные на улучшение качества дорог, обеспечение их безопасности и оптимизацию процессов управления дорожной сетью. На сегодняшний день у нас их реализуют три крупные отраслевые организации: АО «НК «КазАвтоЖол», АО «КазДорНИИ» и РГП «Нацио­нальный центр качества дорожных активов» (Центр качества). И у каждой из этих структур есть свои сильные стороны.

«КазАвтоЖол» внедряет цифровые решения для управления автодорогами. Например, автоматизированные системы оплаты на платных трассах. Мобильное приложение Sapar обеспечивает водителей актуальной информацией о состоянии дорог, дорожных событиях и придорожных сервисах. Проект «Безопасные дороги» предусматривает автоматический контроль за скоростью движения и весом транспортных средств.

KazRoadLab «Центра качест­ва» – цифровая система для авто­матизации испытаний дорожных материалов – сокращает влия­ние человеческого фактора и повышает точность результатов. Виртуальный тренажер, разработанный в центре, представляет собой интерактивные модули для обучения специалистов основам испытаний и методикам анализа данных. Он используется для профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников.

КазДорНИИ создает систему управления эксплуатацией мостов. В ней оцифрована информация обо всех мостах и путепроводах рес­публики (проектно-техничес­кие характеристики, 3D-сканы, оценка технического состояния, сведения о деформациях и ремонтах). Платформа сама сформирует отчеты по каждому объекту, подскажет о приближении сроков ремонта и поможет спланировать бюджет таких работ.

Система управления улично-дорожной сетью предоставляет удаленный доступ к цифровым данным об улично-дорожной инфраструктуре. Цифровой двойник автодорог – виртуальная их копия, созданная на основе 3D-сканирования, – помогает прогнозировать изменения и своевременно находить решения для улучшения состояния магистралей без вмешательства в реальную инфраструктуру.

Формируется база дорожных профессионалов Jolshy. Она будет содержать информацию обо всех специалистах дорожной отрасли, начиная с выпускников вузов. После интеграции с платформами Enbek.kz и eLicense.kz в ней будут отражаться сведения о кадрах (квалификация, опыт работы и другие данные), а также статданные о потребности в соответствующих работниках.

В базе «Дорожно-строительных материалов и новых технологий» собрана вся подтверж­денная информация о нужных материалах, технологиях и инструментах для дорожного строи­тельства. На этой цифровой платформе заказчик, исполнитель, инженер или автор проекта могут выбрать наиболее оптимальный, подходящий к определенным климатическим и другим условиям стройматериал без посредников.

Однако возникают вполне резонные вопросы: кто должен заниматься цифровизацией дорожной отрасли и кто будет нес­ти ответственность за внедрение соответствующих технологий?

Один из главных претендентов на роль лидера в цифровизации дорожной инфраструктуры, бесспорно, – Министерство транс­порта, обладающее достаточными ресурсами и полномочиями, чтобы инициировать масштабные проекты. Госорганы могут выступить с необходимыми законодательными инициативами, обеспечивающими правовую основу. В том числе это касается создания стандартов для использования таких технологий, как системы управления дорожным движением, мониторинг состоя­ния дорог с помощью дронов и датчиков, автоматизация.

Именно государственные инвестиции необходимы для создания базовой цифровой инфраструктуры – от «умных светофоров» до автоматизированных систем контроля дорожного движения и мониторинга, единодушно отмечают отраслевые эксперты.

Госорганы также могут способствовать развитию партнерства с частным сектором в формате ГЧП. Ведь именно частники, как известно, характеризуются скоростью и гибкостью.

Между тем цифровизация дорожной отрасли невозможна без глубоких научных исследований и подготовки квалифицированных специалистов. Поэтому важно участие третьей стороны – научно-исследовательских институтов и образовательных учреждений.

Университеты и научные институты могут заниматься фундаментальными исследованиями в области цифровых технологий, систем управления и анализа больших данных, что в дальнейшем ляжет в основу практи­ческих решений для цифровизации. В рамках совместных проектов они способны предложить научное обоснование и поддержку при внедрении передовых решений.

Таким образом, очевидно, что для успешной цифровизации дорожной отрасли необходима координация усилий всех участников, включая государственные ведомства и частный сектор. Каждый из этих игроков может внести свой вклад в развитие дорожной инфраструктуры, используя собственные ресурсы и компетенции.

Как полагают эксперты, ведущую роль в этом процессе должна занять независимая научная организация, чьи разработки могут обеспечить долгосрочные результаты и интеграцию современных технологий в дорожное хозяйство.

В отличие от «КазАвтоЖол» и НЦКДА, которые ориентированы на эксплуатацию и контроль,
КазДорНИИ не работает с подрядчиками, не принимает прямого участия в приемке дорог. Поэтому институт может проводить независимую оценку, принимать непредвзятые решения и внедрять их. Это делает его наиболее подходящим кандидатом для ведения масштабных цифровых проектов, обеспечивающих как безопасность, так и эффективное управление дорогами.

К тому же КазДорНИИ является участником технического комитета Международной организации по стандартизации ISO TK 241 «Безопасность автомобильных дорог» по вопросам разработки и глобального внедрения двух новых международных стандартов в сфере транспорта. Эти стандарты (39003 и 39004) ориентированы на уменьшение количества ДТП на автодорогах в условиях развития новых интеллектуальных и беспилотных технологий.

Говоря об обнадеживающих перспективах цифровизации дорожной отрасли, нельзя не сказать и о существующих вызовах. Во-первых, проекты могут требовать крупных вложений, что затрудняет их реализацию, особенно в регионах с ограниченными бюджетами. Есть риск кибератак, а значит, возникает необходимость обеспечения информационной безопасности при внедрении цифровых систем, что потребует дополнительных ресурсов и компетенций. По-прежнему существует проблема координации усилий между государственными органами и частным сектором.

Но эти вызовы преодолимы, если налажено взаимодействие между всеми стейкхолдерами. Тогда исключаются возможные задержки, дублирование функ­ций и ситуации, когда у семи нянек дитя без глазу.

#ДТП #транспорт #цифровизация #КазАвтоЖол #КаздорНИИ

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