Интеллектуальные системы помогут обеспечить безопасное управление транспортной инфраструктурой

Все прошедшее лето новостные ленты пестрели сообщениями о ДТП на загородных трассах. При этом в комментариях казахстанцы задавались одним вопросом: почему дороги в стране становятся лучше, но аварийность не снижается, а наоборот, растет?
Ответ лежит на поверхности: в Казахстане наблюдается автомобильный бум. В первой половине 2024 года из автосалонов выехало свыше 83 тыс. новых автомобилей, и большая часть из них приобретена теми, кто впервые садится за руль. Больше машин – выше вероятность аварий.
Говоря в нынешнем сентябрьском Послании об аварийности на дорогах, Президент Касым-Жомарт Токаев заострил внимание на необходимости улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры и внедрения интеллектуальных систем. При этом он поручил запустить единую цифровую платформу, на которой будет отражаться вся информация о строительстве и ремонте дорог, в том числе внутригородских.
Рост числа автомобилей на дорогах неизбежен. Магистрали играют ключевую роль в экономике любой страны, обеспечивая связь между регионами и городами. Цифровизация при этом может сделать управление транспортной инфраструктурой более эффективным, безопасным и экономически выгодным. Особенно в данном отношении сейчас преуспевают Китай и европейские страны.
В Казахстане тоже имеются достойные внимания проекты цифровизации, направленные на улучшение качества дорог, обеспечение их безопасности и оптимизацию процессов управления дорожной сетью. На сегодняшний день у нас их реализуют три крупные отраслевые организации: АО «НК «КазАвтоЖол», АО «КазДорНИИ» и РГП «Национальный центр качества дорожных активов» (Центр качества). И у каждой из этих структур есть свои сильные стороны.
«КазАвтоЖол» внедряет цифровые решения для управления автодорогами. Например, автоматизированные системы оплаты на платных трассах. Мобильное приложение Sapar обеспечивает водителей актуальной информацией о состоянии дорог, дорожных событиях и придорожных сервисах. Проект «Безопасные дороги» предусматривает автоматический контроль за скоростью движения и весом транспортных средств.
KazRoadLab «Центра качества» – цифровая система для автоматизации испытаний дорожных материалов – сокращает влияние человеческого фактора и повышает точность результатов. Виртуальный тренажер, разработанный в центре, представляет собой интерактивные модули для обучения специалистов основам испытаний и методикам анализа данных. Он используется для профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников.
КазДорНИИ создает систему управления эксплуатацией мостов. В ней оцифрована информация обо всех мостах и путепроводах республики (проектно-технические характеристики, 3D-сканы, оценка технического состояния, сведения о деформациях и ремонтах). Платформа сама сформирует отчеты по каждому объекту, подскажет о приближении сроков ремонта и поможет спланировать бюджет таких работ.
Система управления улично-дорожной сетью предоставляет удаленный доступ к цифровым данным об улично-дорожной инфраструктуре. Цифровой двойник автодорог – виртуальная их копия, созданная на основе 3D-сканирования, – помогает прогнозировать изменения и своевременно находить решения для улучшения состояния магистралей без вмешательства в реальную инфраструктуру.
Формируется база дорожных профессионалов Jolshy. Она будет содержать информацию обо всех специалистах дорожной отрасли, начиная с выпускников вузов. После интеграции с платформами Enbek.kz и eLicense.kz в ней будут отражаться сведения о кадрах (квалификация, опыт работы и другие данные), а также статданные о потребности в соответствующих работниках.
В базе «Дорожно-строительных материалов и новых технологий» собрана вся подтвержденная информация о нужных материалах, технологиях и инструментах для дорожного строительства. На этой цифровой платформе заказчик, исполнитель, инженер или автор проекта могут выбрать наиболее оптимальный, подходящий к определенным климатическим и другим условиям стройматериал без посредников.
Однако возникают вполне резонные вопросы: кто должен заниматься цифровизацией дорожной отрасли и кто будет нести ответственность за внедрение соответствующих технологий?
Один из главных претендентов на роль лидера в цифровизации дорожной инфраструктуры, бесспорно, – Министерство транспорта, обладающее достаточными ресурсами и полномочиями, чтобы инициировать масштабные проекты. Госорганы могут выступить с необходимыми законодательными инициативами, обеспечивающими правовую основу. В том числе это касается создания стандартов для использования таких технологий, как системы управления дорожным движением, мониторинг состояния дорог с помощью дронов и датчиков, автоматизация.
Именно государственные инвестиции необходимы для создания базовой цифровой инфраструктуры – от «умных светофоров» до автоматизированных систем контроля дорожного движения и мониторинга, единодушно отмечают отраслевые эксперты.
Госорганы также могут способствовать развитию партнерства с частным сектором в формате ГЧП. Ведь именно частники, как известно, характеризуются скоростью и гибкостью.
Между тем цифровизация дорожной отрасли невозможна без глубоких научных исследований и подготовки квалифицированных специалистов. Поэтому важно участие третьей стороны – научно-исследовательских институтов и образовательных учреждений.
Университеты и научные институты могут заниматься фундаментальными исследованиями в области цифровых технологий, систем управления и анализа больших данных, что в дальнейшем ляжет в основу практических решений для цифровизации. В рамках совместных проектов они способны предложить научное обоснование и поддержку при внедрении передовых решений.
Таким образом, очевидно, что для успешной цифровизации дорожной отрасли необходима координация усилий всех участников, включая государственные ведомства и частный сектор. Каждый из этих игроков может внести свой вклад в развитие дорожной инфраструктуры, используя собственные ресурсы и компетенции.
Как полагают эксперты, ведущую роль в этом процессе должна занять независимая научная организация, чьи разработки могут обеспечить долгосрочные результаты и интеграцию современных технологий в дорожное хозяйство.
В отличие от «КазАвтоЖол» и НЦКДА, которые ориентированы на эксплуатацию и контроль,
КазДорНИИ не работает с подрядчиками, не принимает прямого участия в приемке дорог. Поэтому институт может проводить независимую оценку, принимать непредвзятые решения и внедрять их. Это делает его наиболее подходящим кандидатом для ведения масштабных цифровых проектов, обеспечивающих как безопасность, так и эффективное управление дорогами.
К тому же КазДорНИИ является участником технического комитета Международной организации по стандартизации ISO TK 241 «Безопасность автомобильных дорог» по вопросам разработки и глобального внедрения двух новых международных стандартов в сфере транспорта. Эти стандарты (39003 и 39004) ориентированы на уменьшение количества ДТП на автодорогах в условиях развития новых интеллектуальных и беспилотных технологий.
Говоря об обнадеживающих перспективах цифровизации дорожной отрасли, нельзя не сказать и о существующих вызовах. Во-первых, проекты могут требовать крупных вложений, что затрудняет их реализацию, особенно в регионах с ограниченными бюджетами. Есть риск кибератак, а значит, возникает необходимость обеспечения информационной безопасности при внедрении цифровых систем, что потребует дополнительных ресурсов и компетенций. По-прежнему существует проблема координации усилий между государственными органами и частным сектором.
Но эти вызовы преодолимы, если налажено взаимодействие между всеми стейкхолдерами. Тогда исключаются возможные задержки, дублирование функций и ситуации, когда у семи нянек дитя без глазу.