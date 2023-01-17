Интерактивная карта возвращенных сельхозземель заработала в Казахстане

В Казахстане заработала интерактивная карта сельскохозяйственных земель, возвращенных в государственную собственность, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Фото: Kazpravda.kz

Карту совместно разработали Минсельхоз и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

«На геосервисе jerkarta.gharysh.kz размещена вся информация о ранее неиспользуемых и выданных незаконно участках, которые были возвращены государству.

Интерактивная карта позволит гражданам в любое время осуществлять мониторинг по возвращенным сельхозземлям и станет ориентиром для подачи заявлений в местные исполнительные органы о предоставлении права на эти участки. В свою очередь, это послужит вовлечению в оборот неиспользуемых годами сельхозугодий, а также обеспечению жителей необходимыми площадями для сельского хозяйства», – уверены в МСХ.

На сегодняшний день завершаются процесс разработки инфографики в разрезе областей и районов, а также наполнение интерфейса портала.

Внедрение интерактивной карты сделает работу по распределению возвращенных сельхозземель более прозрачной и открытой, продолжили в министерстве.

«Дальнейший мониторинг перераспределения участков планируется осуществлять на платформе Единого государственного кадастра недвижимости, к которому имеют доступ территориальные департаменты по управлению земельными ресурсами, акиматы и сотрудники прокуратуры.

Для обеспечения прозрачности процесса перераспределения предлагается реализовать модуль проведения конкурсов на базе Электронной торговой площадки. В настоящее время по законодательству конкурс по передаче права на землепользование проводится на бумаге», – добавили в ведомстве.

Напомним, что Министерству сельского хозяйства в 2022 году удалось досрочно исполнить план по возврату в госсобственность 5 млн гектаров неиспользуемых сельхозземель.