Перспективы двустороннего стратегического партнерства в железнодорожной сфере рассмотрены в рамках встречи

Премьер-министра РК Алихана Смаилова с послом Швейцарии в нашей стране Давидом Грифтингом. Участниками встречи стали также представители госорганов республики, АО «НК «Казахстан темир жолы» и руководители швейцарской компании Stadler Bussnang AG.

Напомним, 29 ноября 2021 года в рамках мероприя­тий инвес­тиционного «круг­лого стола», состоявшегося в Женеве с учас­тием президентов Казахстана и Швейцарии, был подписан ряд коммерчес­ких соглашений в различных отраслях.

В ходе нынешнего мероприя­тия Премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что, несмотря на сохраняющуюся внешнеполитическую неопределенность, наблюдается интерес как на национальном, так и глобальном уровне к транзитным возможностям Казахстана, растет спрос на транспортно-логистические услуги.

Как сообщила пресс-служба главы Правительства РК, казахстанское машиностроение является одной из самых перспективных отраслей национальной экономики, в которой существует значительный потенциал для расширения локализации.

– В АО «НК «Казахстан темир жолы» проводится планомерная работа по обновлению подвижного состава, средняя степень износа которого на сегодня дос­тигает 60 процентов, и его следует постепенно обновлять. Этот проект нам важен особенно за счет локализации в Казахстане, – заявил Премьер-министр РК.

Представители швейцарской стороны заверили, что готовы наладить выпуск современного подвижного железнодорожного состава made in Kazakhstan, соответствующего мировым стандартам качества, обеспечить обучение персонала, а также принять на себя обязательства по локализации нового производства, которое в перспективе «хотели бы видеть основной площадкой в регионе».

По итогам встречи Премьер-министр Алихан Смаилов подтвердил заинтересованность Казахстана в развитии стратегического сотрудничества со Швейцарией в сфере железных дорог и других отраслях.