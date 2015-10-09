Интерграция Казахстана и коррекция экономической политики Свежий выпуск 417

Внешняя торговля

Внешнеторговый оборот Казахстана в 2014 году превысил 120,7 млрд долл., в том числе экспорт составил 79,5 млрд долл., импорт 41,3 млрд долл. С ростом объемов ВВП страны уменьшается зависимость от экспорта. Экспортная квота (соотношение экспорта к ВВП) снизилась до 38% и приближается к среднемировому уровню в 20%.

В структуре экспорта произошли определенные изменения. Выросла доля нефти (68%), медной руды, цинка, серы, промышленных газов, свинца, цинковой руды, полу­фабрикатов из железа, ячменя, льна. По всем остальным крупным поставкам произошло снижение, главным образом стоимостных показателей. Это снижение произошло на рубеже между 2010 и 2011, 2012 годами. По времени этот процесс совпадает со снижением темпов роста экономики и спроса на сырье в Китае. В 2015 году эти показатели снизятся на 30–40% и возвратят внешнеторговый оборот РК на уровень 2007 года.

В 2014 году вырос экспорт готовых изделий. Объем вывоза наиболее значимых (от 10 млн долл. до 100 млн долл.) достиг 1,4 млрд долл. Заметны поставки на внешние рынки филе рыбного (66,7 млн долл.), телефонных аппаратов (63,8 млн долл.), минеральных удобрений (62,6 млн долл.), изделий из гипса (59,6 млн долл.), полимеров (51,7 млн долл.), минеральной воды (43,6 млн долл.), шоколада (42,0 млн долл.), плавсредств (41,7 млн долл.), вентилей (41,3 млн долл.), аккумуляторов (40,9 млн долл.), стальных подшипников (39,4 млн долл,), подсолнечного масла (38,6 млн долл.), медной (28,3 млн долл.) и алюминиевой (9,8 млн долл.) проволоки, жмыхов, шротов (37,1 млн долл.), кондитерских изделий из сахара (29,3 млн долл.), солодового экстракта (25,6 млн долл.), локомотивов (23,4 млн долл.), трансформаторов (21,6 млн долл.), легковых автомобилей (20,4 млн долл.), насосов, ювелирных изделий (19,1 млн долл.), кранов, маяков, буев (181,0 млн долл.), мучных кондитерских изделий (17,6 млн долл.), молока (16,8 млн долл.), макарон (16,2 млн долл.), лекарств (14,9 млн долл.), отрубей (14,0 млн долл.), мяса (13,5 млн долл.), дубленой кожи (11,9 млн долл.), вагонов (9,9 млн долл.) и др.

Необходимо более настойчиво увеличивать в экспорте долю продукции более глубокой переработки. Так, в поставках растет доля муки (43%), макарон (4,8%) по отношению к вывозу пшеницы. Для сравнения в 2014 году экспортная цена одной тонны пшеницы составила 228 долл., муки – 304 долл., крупы – 396 долл., макарон – 789 долл., мучных кондитерских изделий – 2 388 долл. Экспортная цена одной тонны молока наших поставщиков достигла – 803,0 долл., сгущенного молока – 1 492 долл., сыров и творога – 3 397 долл., сливочного масла – 4 884 долл. О прямой выгоде экспорта дополнительно переработанной продукции можно судить и на примере вывоза кожевенных изделий. В 2014 году экспортная цена одной тонны необработанных шкур КРС составила 186 долл., дубленых шкур КРС – 642 долл., а дополнительно обработанная дубленая кожа КРС выросла в 90 раз – до 16 786,0 долл. Как говорится, комментарии излишни.

Значительны резервы в изменении структуры экспорта продукции растениеводства. При сравнимой урожайности экспортные цены значительно отличаются. Так, в 2014 году внешние поставки пшеницы составили 228 долл./;т, ячменя – 200 долл., кукурузы – 265 долл., семян подсолнечника – 354 долл., риса – 411 долл., семян рапса – 465 долл., семян льна – 495 долл., соевых бобов – 541 долл. Урожайность пшеницы в 2014 году в среднем по Казахстану составила 10,9 ц/;га, ячменя – 12,6 ц/;га, риса – 39,6, кукурузы – 40,0, подсолнечника – 7,4, рапса – 9,9, сои – 18,7, льна – 9,1 ц/;га. Эти данные свидетельствуют, что аграрии должны активнее преодолевать инерции и быстрее осваивать рентабельные культуры, пользующиеся повышенным спросом на внешних рынках.

Падение объемов внешней торговли в 2015 году свидетельствует о необходимости адаптации к новым условиям как экспортеров, так и импортеров. Потребность в казахстанской продукции на мировом рынке сохраняется. В принципе проведенная девальвация и плавающий курс должны позитивно сказаться на экспорте и программах импортозамещения. Новые реальности не влекут серьезных последствий, они создают для участников внешней торговли новые возможности. За период с 2012 по 2014 год за счет создания новых и расширения действующих предприятий удалось сократить ввоз по 20 крупным наименованиям агропромышленной продукции на общую сумму 317,5 млн долл., или на 58,7 млрд тенге. Наиболее крупные сокращения импорта наблюдались при ввозе мяса птицы – 43,0 млн долл., лесоматериалов – 40,6 млн долл., пива – 35,5 млн долл., хлебо­булочных кондитерских изделий – 20,0 млн долл., семян подсолнечника – 18,5 млн долл., фруктовых и овощных соков – 18,1 млн долл., говядины – 18,0 млн долл., сухо­фруктов – 13,0 млн долл., подсолнечного масла – 12,7 млн долл., свинины – 11,5 млн долл. Заметны сокращения импорта колбас, кондитерских изделий из сахара, жиров и масел животного происхождения, йогурта, мороженого, минеральной воды, соусов, яиц и др. И этот процесс укрепляется. Рынок удается отвое­вывать непросто. Импортеры этой продукции – сложившиеся компании, известные бренды. И тем значимее достижения отечественных фирм. Теперь стабильны лишь постоянные изменения, к которым необходимо оперативно, динамично приспосабливаться, адекватно корректировать свою деятельность. Другого не дано.



Устойчивость национальной экономики

Основные сектора национальной экономики, составляющие конструкции ее устойчивости, возможно, будут еще неизменны несколько десятилетий. В то же время оценки их перспектив противоречивы. Речь прежде всего идет о нефти. По расчетам ее запасов, видимо, хватит на 45–50 лет, если не будут разведаны новые запасы, особенно на каспийских глубинах. Запасы газа, металлов также не долговечны.

Основной курс – диверсификация и эффективность национальной экономики. В достижении этой задачи центральным вопросом становится повышение производительности общественного труда.

При масштабах нашей страны оптимальным становится быстрое развитие малого и среднего бизнеса во всех сферах, особенно инновационного предпринимательства. Опыт Швеции и других передовых стран свидетельствует, что доля прогрессивного предпринимательства становится критической при 50% и выше.

В этих условиях Казахстану нужно наращивать свои естественные конкурентные преимущества. Они носят долгосрочный характер и их роль только будет возрастать. Нам необходимо разработать стратегию сохранения и наращивания этих преимуществ, максимально точно рассчитав их потенциал.

Перспективные и относительно бесспорные из них: аграрный, энергетический, транспортный, минерально-сырьевой сектора. Перспективные – научно-образовательный, биотехнологический, информационный, космический сектора.



Путь в наивысшие результаты

На конференции в Назарбаев Университете в июне 2015 года один из зарубежных докладчиков продемонстрировал интересную сравнительную таблицу о влиянии структуры подготовки кадров в Республике Корее на эффективность экономики. Он показал, что длительное время в Республике Корее темпы и масштабы подготовки докторов наук PhD были значительно выше, чем в целом ряде стран. Подготовка этих кадров превысила 56 тыс. человек. В Республике Корее значительно выше темпы научной активности, коммерциализации идей, внедрения инноваций. И вот результат – страна достигла невероятного уровня конкурентоспособности. Достижения «умной экономики» этой страны известны всему миру. Стоит ли нам изобретать инновационный «велосипед»?

В Казахстане явно наблюдается кадровая диспропорция. Так, из общего числа госзаказа в 39 994 места число грантов на подготовку бакалавров в 2015 году составило 32 168, магистрантов – 7 241, докторантов – 623. В то же время данные по трудоустройству свидетельствуют о переизбытке бакалавров и явном дефиците докторов – в среднем 4 гранта на вуз. Реализация инновационных, сложных программ без должной подготовки кадров высшего звена вряд ли возможна. Необходимо внести серьезные изменения в структуру подготовки кадров. И это можно было бы сделать уже в рамках утвержденного бюджета, сократив подготовку бакалавров в тех сферах, где их переизбыток, и увеличив подготовку докторов наук PhD, докторов по профилю. Пора, как этого требует Глава государства, отойти от валового подхода, решительнее переходить на качественные методы.



Преобразование финансовой сферы

Финансовая сфера продолжает оставаться важной составляющей национальной экономики. Налоговая, кредитная, инвестиционная политика находятся в центре внимания. Государство посредством фискальной политики должно получить финансовые ресурсы, необходимые для его устойчивого развития, решения общегосударственных задач. Предпринимательство – основной плательщик налогов, должно иметь относительно комфортные условия для бизнеса. Население, с одной стороны, заинтересовано в получении качественных услуг от государства в области образования, здравоохранении, пенсионного обеспечения, безопасных условий жизни. Оно заинтересовано в профессиональном государстве. С другой стороны, трудоспособное население должно получить работу и достойную оплату за нее. И оно заинтересовано в сильном предпринимательстве.

Одним из основных механизмов взаимодействия предпринимательства, бизнеса и государства является налоговая система. Ведущими налогами являются налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. Их величина не должна связывать руки бизнесу, оголять рабочие места, загонять в угол, в тень. Не везде эффективен сбор местных налогов, нуждаются в совершенствовании межбюджетные отношения, требуют внимания трансфертное цено­образование, иностранные инвестиции в виде ввоза технологий, оборудования, особенно в части стоимост­ной оценки, оправданности их включения в льготное инвестирование, искусственный характер образования межфирменной задолженности и репатриации прибыли, обоснованность получения господдержки предприятиями с оффшорными счетами, полноты уплаты ими налогов с полной прибыли и т. д.

Парламент, маслихаты должны постоянно совершенствовать законодательную, нормативно-правовую базу для гармоничного развития бизнеса. В стране должны работать адекватные законы, нормы и правила для предпринимательства. Хорошее не должно быть исключением, подарком со стороны Главы государства, а ежедневной реальностью.



Качественная экология – необходимое условие устойчивого развития

В Казахстане идет наступление пустынь на степи. И это довольно тревожное явление, которое влияет на экосистему страны, условия жизнедеятельности, аграрный сектор. На это накладываются проблемы общего ухудшения экосистемы Земли. То есть вдвойне ощущается экологическое давление с далеко идущими последствиями. И это становится центральной проблемой выживания страны. Необходим строжайший закон «О гумусе». В условиях дефицита плодородных земель их сохранение становится жизненно важной задачей.

Вопросы экологической безопасности выходят в число приоритетных для нашей страны. Программы по спасению Малого Арала, «Жасыл ел», «Питьевая вода» и ряд других необходимо объединить в общенациональную экологическую программу. Происходящие в мире участившиеся аномальные природные явления требуют от нас принятия безотлагательных и безукоснительных действий.



Свободное плавание тенге: доплывем до берега?

В современных постоянно меняющихся условиях важными становятся разработка и реализация динамичной экономической, финансовой, бюджетной политики. Стабильны лишь ее адекватная корректировка. Происходящие в мировой экономике события, особенно в России и Китае, непосредственно затрагивают экономические интересы Казахстана. Объем внешней торговли занимает половину ВВП страны, а экспорт его одну треть. Эта серьезная и значимая зависимость заставляет нас не только внимательно отслеживать ситуацию на мировых рынках, но и принимать соответствующие меры. И хотя во многих экспортоориентированных секторах доминируют иностранные инвесторы, снижение доходов у последних означает уменьшение налоговых и иных платежей в бюджет, выплат заработной платы, сокращение заказов поставщикам внутри страны и т. д. А это немалые суммы.

Девальвация российского рубля, а затем юаня, возможное укрепление доллара оказали сильное воздействие на национальную валюту, курс которой обеспеченной ростом экономики стал неравноценным по отношению к другим валютам, курсы которых значительно изменились. И поскольку эти колебания не стали кратковременными, необходимо было принять адекватные меры.

Что лежит в глубине этих процессов? Стоимость товаров и услуг, как общественно, рыночно признанные затраты живого и овеществленного труда, в условиях динамичных изменений в технологиях, роста производительности труда, а значит сокращения затрат на их выпуск, меняется постоянно. С нарастанием массы произведенной продукции внутри ее совокупной стоимости происходят структурные сдвиги. Время морального старения продукции значительно опережает физический износ. И этот фактор постоянно обесценивает стоимость, перелопачивает совокупность затрат по новой оценке.

Изменения, преобразования в совокупности потребительных стоимостей демонизируют меновую стоимость, каждый раз стряхивая старую форму содержания. Удержание новой стоимости в новом содержании зависит от конкурентоспособности инноваций, которая каждый раз отправляет в небытие прежнюю форму и прежнее содержание, делает ненужными затраченные, но уже не необходимые затраты труда, материализованного времени. Появился новый сотовый телефон, предыдущий, физически еще не старый, уходит на свалку, он теряет свою цену, а новый реализуется и покупается по завышенной стоимости. И так со всем по списку.

Материализация остается в прежней овеществленной форме, а время, как новое затрачиваемое, более производительное, переходит, воплощается в новое содержание и новую форму. Идеальная стоимость, как время, как святой дух, ежесекундно, в одно мгновение покидает бренное тело «старого» товара во время перехода в другое тело аналогичного товара, обретает новую плоть в новой действительной стоимости.

Идеальность стоимости измерима. Мерой совокупной стоимости, ее идеальной единичности становится нечто идеальное, главным свойством которой становится способность зеркально отражать эти постоянные изменения. Золото перестало в полной мере выполнять эту роль из-за своего недостаточного масштаба. Появились новые высококачественные товары, результаты сложного труда – компьютеры, программное обеспечение, самолеты и многое другое. Бумажные, виртуальные деньги пытаются отразить неотражаемое. Их производная природа номинала должна выполнять две задачи – во первых, максимально точно отражать действительную стоимость имеющихся благ путем полной оценки и, во вторых, более адекватно соотнестись с подобными, другими зеркалами посредством сравнения курсов.

Мир стремится в новых технологических укладах уйти, перейти в мир новых меновых стоимостей, пытаясь каждый раз оставить прежние потребительские стоимости с обесцениваемыми меновыми стоимостями. Но поскольку без них еще нельзя, он все время держит их на поводке. И этот процесс распределен неравномерно между отраслями, внутри отраслей, между странами и внутри них.

Существование границ, всевозможных торговых барьеров меняет подлинное содержание стоимости. Идеальное под воздействием разного рода реального деформируется и предстает в действительности в ином, измененном, раздробленном виде. Национальные валюты есть преобразованные, превращенные формы отражения идеальной стоимости. Они отличаются в зависимости от структуры нацио­нальной экономики и степени ее открытости. Первая отличает их качественно, вторая количественно. Первая отражает стоимость совокупного национального продукта, вторая – количественное соотношение в виде курсов национальных валют. При одном, одинаковом экономическом пространстве различие сводилось бы в разности меновых стоимостей или в разном денежном выражении одного и того же товара, услуги, в разных ценах.

Действительность пробивает дорогу в условиях огромной интенсификации торгового обмена, где постоянно идет процесс сравнивания меновых стоимостей, нивелирование под сложившиеся или же формирующиеся общественно необходимые затраты. Об этом неутихающем пульсе в какой-то мере свидетельствуют биржи, валютные колебания. Гармонизация торговой, таможенной политики в рамках ВТО, торговых, валютных, экономических союзов, зон свободной торговли снимает значительную часть искусственных реальных противоречий между идеальной и действительной стоимостью. Остающиеся различия и вызывают противоречия, которые уже не являются основными по существу, но еще и не стали не побочными по форме. Содержание уходит, а форма держится еще. И этот процесс должен решаться гармонией свободного рынка.

Прогрессивность структуры национальной экономики определяется массивом современной продукции, выпускаемой по передовым высокопроизводительным технологиям. Адекватность этих затрат сближает оценки продукции, тем самым сглаживает различие валютных курсов. Сырьевые экономики более подвержены конъюнктурным колебаниям из-за снижения роли сырья в выпуске готовой продукции, уменьшения доли в процессе глубокой переработки. Нанотехнологии, биотехнологии теснят природно данные показатели. Природная стоимость все более вытесняется приобретенной, добытой наукой стоимостью. Валюты этих сфер – доминирующие в экономике стран и доминируют в движении рыночных, меновых стоимостей. Такова природа современных денег. Они лишь зеркало успеха или поражения в экономике. И ничего более.

Отпустив тенге в свободное плавание, исходя из достижений и потенциала национальной экономики, Казахстан, отвечая на вызовы современного рынка, вступает на открытое поле мировой конкуренции. В международной конкуренции все нужно делать лучше, нужнее. Другого не дано.



А если вода ледяная...

Использование плавающего курса национальной валюты означает переход на новый уровень экономических, финансовых, валютных отношений. Он предполагает определенную зрелость экономической системы, значительную ответственность участников валютного рынка, высочайший профессионализм биржевиков. Постоянные изменения на рынке лучше отслеживаются при плавающем курсе. Необходимость вызвана существенным давлением внешних факторов. В условиях высокой степени открытости отечественного рынка оперативная, адекватная реакция валютного рынка крайне важна. Переход на рыночные методы вовсе не означает их стихийность. Как известно, чисто свободного рынка в мире не существует, но есть параметры и методы его цивилизованного регулирования, которые постоянно совершенствуются.

Первоначальный естественный шок должен преодолеваться без эмоций, в спокойной обстановке. Для всех этот переход – экзамен на зрелость. Должен в постоянном режиме работать национальный штаб, совет безопасности, антимонопольное ведомство с участием всех заинтересованных сторон. Из двух путей, которые предлагаются, на наш взгляд, назад пути нет. Нужно двигаться вперед. Потенциал нашей страны не дает оснований для паники. Трудно, но кому сейчас легко? Переход выявил скрытые болезни, «спящие» опасности. Акулы показали зубы. Теперь, когда они в общем известны, необходимы меры защиты, оперативное лечение. И если не подей­ствуют методы Кашпировского, придется обращаться к хирургам.



Снимайте шляпы, господа!

Такое впечатление, что отдельные локомотивы мировой экономики на переправе подустали. Остальные, втянутые в ловушку глобализации, ждут у моря погоды. Все хотят что-то пересмотреть, но не могут. Закованы одной цепью. Обречены на взаимодействие. Обратного хода нет. Но и пассивность наказуема.

Предстоят муки поиска решений. Будет ли перерождение мира, или же утверждение и принятие кардинальных решений, или же возврат к прежнему. Какой труд, какая стоимость или нечто новое вместо них. Что придумает жизнь? Эти дилеммы гнетут человечество. Время глубоких раздумий и быстрых решений.

Время совместных действий. Всем нужно немного преклонить колени, наклониться к соседу, а не размахивать национальными флагами под носом друг у друга. Вопросы уже не морали, а жестокой экономической необходимости. Свободного мира нет, есть эпоха вынужденного взаимодействия. Тесновато стало на Земле. Снимайте шляпы, господа!



